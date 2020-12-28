撰文諷刺疫情 京網民控尋釁囚1年

維權網報道稱，李貴寶因發表文章被海淀法院以尋釁滋事罪判囚1年。李貴寶在判刑前撰文〈一切都結束了，終於不用再擔驚受怕了！〉，當中表示這次案件肇因今年4月9日一篇7000字文章，「文中多為調侃（嘲諷、揶揄），談了疫情。」報道稱案件是「典型的因言治罪」。

庭審前被拒讀出「最後陳述」

李貴寶稱，7000字文章發表兩日後，即4月11日晚上9時，警方將他帶走，做了多次筆錄；翌日到北京309醫院做體檢和核酸檢測，當晚原擬送看守所，但因其體溫過高拒收，他遂取保候審，其間又多次被要求補充偵查。

文章續稱，案件於12月3日開庭，庭審約半小時，到最後陳述階段，李貴寶寫了〈最後陳述〉，但法院不准讀出，只讓他「簡單說幾句」。法院上周四（24日）下達判決書，裁定尋釁滋事罪成。

嘆撰文「萬分小心」仍觸紅線

李嘆道：「一個作家，寫字兒的，儘管萬分小心，不管你多小心，但是你依然會碰觸到不可描述。其實這些年，我可能是作家裏面相對而言最小心謹慎的了，但是不還是……」

至於那篇7000字文章，李說：「第一別琢磨（猜測）什麼內容；第二不要和我索要，我就因為寫它犯的事兒，我還傳，不找死呢？而且那篇文章我現在也沒有，因為當初電腦被收走，我沒那篇文章的原稿了。」

讀者稱言論中庸 有人讚具正義感

李貴寶的文章主要通過微信公眾號發表，有關注其文章的讀者表示，李的言論「相對中庸」，不屬於比較激烈的，亦有人讚他幽默且有正義感，文章很好。

內地在新冠疫情爆發後嚴控對相關報道和評論，曾有多人因在網上發布疫情相關消息，被以散佈謠言等罪名拘捕處罰，多名公民記者更因在武漢直播報道疫情被當局拘捕，引起國際輿論關注。