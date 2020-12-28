澳銅精礦進口按年少八成 2016年來最低

觀察者網報道，根據海關總署最新數據，11月內地進口銅精礦總量為183萬噸，較10月新增8.3%，較去年11月下降15%；其中從澳洲的進口佔比約1.5%，較去年同期下跌77.8％。路透社稱，中國11月從澳洲進口的銅精礦，是自2016年以來單月最低值。

澳運煤船滯海上 1400船員困數月

自今年起，因澳洲政府4月呼籲國際社會針對疫情源頭展開獨立調查，以及此前指摘中國在南海軍事化等問題引起北京不滿，中澳關係逐漸陷入低谷。中國隨後對澳洲採取貿易制裁，澳洲的牛肉、大麥、棉花、海鮮、糖、木材到煤炭紛受波及不同程度影響。

《紐約時報》上周六（26日）報道，由於中國禁止進口，目前約70艘未能卸貨的澳洲運煤散貨船被迫滯留中國港口一帶，船上載有700至1000萬噸煤炭，1400名船員已受困海上數月，身體狀况逐漸轉差。

對於中澳兩國貿易問題，中國外交部發言人趙立堅上月曾表示，中方主管部門「依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為」。