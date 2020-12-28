疫情上報第一人：寧願捱評 不想漏報

與海外輿論將武漢市中心醫院眼科醫生李文亮稱為疫情「吹哨人」不同，張繼先被認為是內地最早發現新冠病毒疫情，並和院方一起堅持上報，為湖北「疫情上報第一人」。《環球時報》報道，2019年12月27日，張繼先在接診一對老人的過程中「抽絲剝繭」，洞察傳染病爆發的迹象並上報。而李文亮則是於3天後在微信與同行交流。

種種回溯調查都指向在12月27日前，武漢市已出現零星感染病例。依據對病人的診斷情况，張繼先判斷武漢可能是出現聚集性病例，「所以在12月27號的下午兩點鐘一上班，我立馬就跟醫院的公共衛生科、醫務部、業務院長以及武漢市江漢區的疾控部門上報，這就是我的第一次上報」。

在回顧自己一年前從發現疫情到上報疫情的過程時，張繼先表示對於自己當時的處置非常滿意，「我已經不可能做到更快了，當初誰也想不到這個病有這麼厲害，而且當時病人的數量也沒有那麼多，誰都不知道最後會是怎樣的結果，我慶幸自己當時保持了高度的警覺性」。

張繼先也表示，自己當時並非一往無前，毫無顧慮，「我當時也很擔心自己萬一報錯了怎麼辦，報錯了可能會引起恐慌，造成的不良社會影響也是難以想像的，但基於當時的判斷我覺得這件事一定還是要上報，最後我告訴自己，萬一報錯了，那我就一個人『捱霉』（湖北方言，即捱批評）唄」。

張繼先說，「說實在話，每次談到回顧我都會覺得很悲傷，忍不住就會流淚，我一直盡量想把一些事遺忘掉，但實際上是真的忘不掉，所以不論悲傷與感動，現在我已不願意再提起那段歲月了。」