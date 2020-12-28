新冠上報一周年 內地疫情現反彈 北京兩區入「戰時狀態」 書記蔡奇視察防疫

昨日是武漢正式上報新冠肺炎疫情一周年，內地疫情出現反彈。國家衛健委昨披露，內地上周六（26日）單日新增本地新冠肺炎確診病例12宗，為入冬以來新高，另有境外輸入病例10宗。本地病例中7宗來自遼寧，5宗在北京；北京病例均為早前確診者親友。深圳昨天（27日）通報一宗無症狀感染個案，患者本月曾兩度到北京出差。

《新京報》報道，據北京市疾控中心副主任龐星火昨在記招公布，北京5宗本地病例為3男2女，年齡介乎31至33歲，均為河北籍，分別住在順義區高麗營鎮張喜莊村、南法信鎮西杜蘭村。其中4人為順義區金馬工業園某公司員工，另一人任職該區華聯商品超市。

北京5染疫 均與一確診者為親友

據通報，5人與一名於上周五（25日）確診者為親友，曾於近日一起聚會或購物，後者為一家有銷售冷鮮食品的頂全便利店順義區貨運店員工。5人均於當日作為該名患者的密切接觸者隔離醫學觀察，而在被隔離之前數日內，他們已先後出現咳嗽等症狀。此外，上周五一名40歲安徽籍男性的士司機曾搭載過確診者，於前天被診斷無症狀感染者。

北京25日新增的兩宗本土確診病例，行蹤涉及順義、朝陽，兩區宣布進入防疫最高級別的「戰時狀態」並開展重點區域大範圍核酸檢測，同時要求已經採樣但未出結果的居民和企業員工不可外出。《新京報》引述順義區副區長支現偉稱，順義計劃檢測80萬人，截至26日中午12時30分，該區已採樣超過11.9萬人。朝陽組織望京、東湖、機場3個街道居民做核酸檢測，並對病例辦公區域和樓宇公共區域環境採樣，在280個樣本中發現1個為陽性，患者的筆記本電腦沾染病毒。

深圳患者兩赴京出差 3次檢測陰性

澎湃新聞報道，北京新冠疫情防控工作領導小組前天召開會議，強調相關區要主動篩查，做好重點區域、重點人群核酸檢測，做到應檢盡檢、快檢快出，以及把溯源作為重中之重。北京市委書記蔡奇當日並赴順義、朝陽視察，先到已實行封閉管理的順義區南法信鎮西杜蘭村，要求全區即刻進入戰時狀態，鎮村幹部全員到位，嚴格落實各項防疫措施。隨後，他到後沙峪鎮國門一號和朝陽區大望京公園核酸檢測點了解情况，對現場工作人員和市民表示慰問。

據深圳衛健委消息，深圳昨天凌晨新增1名27歲無症狀感染者，住寶安區，曾在12月7至12日、21至25日在北京出差，其餘時間在深圳。該名患者本月6日、14日、20日先後做過3次核酸檢測，結果為陰性，26日從北京返回深圳當天再做核酸檢測，初篩結果呈陽性。其密切接觸者57人均已被隔離。

疾控中心副主任：疫情一定是輸入

《中國新聞周刊 》引述國家疾控中心副主任馮子健認為，北京此輪疫情「一定是輸入引起」，又指目前防控措施「非常有效」，毋須升級，重點在於如何將措施落實好。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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