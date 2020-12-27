京雄城鐵今全線通車 北京西至雄安最快50分鐘可達

大興機場至雄安段開通

「中國鐵路」微信公眾號消息，京雄城際鐵路全長91公里，自北京西站引出，經過既有京九鐵路至李營站，接入新建高速鐵路，向南途經北京市大興區、河北省廊坊市、霸州市至雄安新區。其中北京西至大興機場段已於2019年9月26日開通。此次開通的大興機場至雄安新區段長59公里，設大興機場、固安東、霸州北、雄安4座車站。

同步營運的雄安站，設13個站台23線，總建築面積47.52萬平方米，採用站城一體設計，車場之間採用15米寬的「光谷」，提升採光通風效果；車站外觀採用「青蓮滴露」設計，呈水滴狀橢圓造型，橢圓形屋蓋輪廓如清泉源頭，似一瓣青蓮上的露珠；採用立體候車佈局，能夠實現旅客「進出分層、到發分離」。將來，雄安站將成為京港（台）高速鐵路、京雄城際鐵路、天津至雄安新區城際鐵路、雄安新區至忻州高速鐵路的交通樞紐。

設計師：集合創新點最多

新社引述中國鐵路設計集團副總工程師康學東說，「在我參與設計的鐵路線路之中，京雄城際鐵路的集合創新點最多」，包括途經河北霸州北落店村附近，有一段全長847.25米的時速350公里高速鐵路全封閉聲屏障，這在國內外均屬首例。這條「隔音隧道」採用圓形鋼架，外圍採用金屬隔音板單元，可最大程度降低噪聲。

另外，在雄安站南側，還有一座深藏於地下的牽引變電所，主要擔負向京雄城際鐵路接觸網供電任務，這也是中國首座下沉式高鐵牽引變電所。此外，京雄城際鐵路首次應用橋樑裝配式一體化設計和施工，首次在鐵路領域實現了從基礎、橋墩、樑到橋面系的全裝配式結構的設計和施工，是鐵路橋樑建造方式的重大變革，填補了中國橋樑裝配式領域的空白。

京雄城際鐵路大興機場至雄安新區段開通後，鐵路部門將安排開行動車組列車16對，初期最高時速300公里。2021年1月20日全國鐵路運行圖調整時，將按照日常線、高峰線安排列車開行，每日開行動車組列車最高達17對。目前大興機場至雄安段動車組列車車票已於昨午開始發售。