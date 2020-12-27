駐京周記：京城疫情持續 官方籲不要出京惹擔憂

疫情恐擴大 離京或面臨隔離

面對北京的疫情，各區各業的市民反應不一。這點可從記者的微信朋友圈窺見一斑，有居住在朝陽區的朋友在排隊做核酸檢測，也有非疫情風險區的市民在曬工作日常，還有一些一線的醫護人員，在給自己打氣。更多的朋友則是在為染疫的市民送祝福。但讓學生和北漂們惴惴不安的是，北京的病例增長得較快，官方也在發布會上強調，不排除會繼續發現新的確診個案。這不免引起擔憂，一旦北京疫情持續擴大，就可能會面臨更為嚴格的防疫措施。

對於要離京的人來說，也面臨隔離問題。一名在讀大學的朋友在微信朋友圈裏發出向親友詢問家鄉疫情防控的截圖，稱「如果需要隔離，我就不回家了。過年關起來兩個禮拜，是要胖死的節奏」。轉眼就是元旦和春節了，印象中這名朋友的朋友圈中總充滿各種疫情焦慮。

作為一名因為工作關係多次被「隔離」的記者，相信那名大學生朋友所說的是「發自內心」，但在疫情防控的背景下，朋友的擔憂，不是是否染疫，而是是否會「胖」，這就難免給人一點黑色幽默的感覺。不過，這和整整一年前，因疫情突如其來的措手不及相比，更多了一些從容與沉着。

疫苗成新年定心丸

其實對於本次北京疫情，筆者也抱着樂觀的態度。畢竟內地在過去的一年中，積累了十分豐厚的抗疫成功經驗，再加上疫苗上市指日可待，這無一不成為老百姓或當局的定心丸。就連明年兩會召開時間，也較往年早一些公布。相信隨着疫苗的上市，新冠疫情在2021年的對內地影響相對有限。

明報記者 鄭海龍