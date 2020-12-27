全國兩會明年3月4日登場 王文濤唐仁健掌商農兩部

「神童」李書磊任中央黨校常務副校

中央黨校官網顯示，李書磊已經出任中共中央黨校（國家行政學院）常務副校（院）長。下月57歲的李是河南人，曾被稱為「神童」，14歲考入北京大學圖書館學系，其後在北大獲得碩士、博士學位，並在中央黨校執教任職，2008至2014年任副校長，與時任中央黨校校長習近平共事。李書磊後被調往地方，歷經福建省委宣傳部長及北京市紀委書記，2016年底到中紀委擔任副書記至今。

譚耀宗：人大常委會上沒涉港內容

另外，人大常委會會議決定明年3月5日在京召開全國人大十三屆四次會議，全國政協主席會議則將全國政協十三屆四次會議的時間定於明年3月4日。今年因受疫情影響，全國兩會推遲至5月才舉行，明年的開幕時間則與過往數年一致。全國人大會議議程將包括，審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案，審議《全國人大組織法》修正草案及《全國人大議事規則》修正草案。

至於早前有報道指，今次會議會討論到取消香港區議員資格，及與區議員相關的特首選委和立法會議席。但據會議公開議程沒有提及，在會前已表示未有所聞的常委譚耀宗昨日亦表示，會上沒有與香港相關的內容。