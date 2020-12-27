英智庫：中國2028年超美 提前成最大經濟體

指中美疫情復蘇明顯反差 提前5年超越

路透社報道，CEBR表示：「一段時間以來，全球經濟最重要的主題就一直是美國與中國間的經濟和軟實力較勁。新冠病毒大流行及相應的經濟影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。」

報告指出，中國初期以嚴格封鎖措施「有效管控了疫情」，而西方疫情長期增長則遭受打擊，這意味着中國的相對經濟表現已經提升。中國2021至2025年的年均GDP增長率似乎將達到5.7%，2026年至2030年則為4.5%。美國經濟儘管可能在明年實現疫情後的強勁反彈，但2022年至2024年的年均增長率可能放緩至1.9%，之後進一步放緩至1.6%。

學者：中美競爭因誤解 華沒做領袖欲望

另外，葡萄牙《公眾》報網站22日刊出新加坡國立大學亞洲研究院學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）專訪，馬凱碩認為，如果中美都致力於改善本國公民的生活條件，那麼衝突就是不必要的，中美競爭是一系列誤解，以及美國對中國的雄心缺乏準備且不能理解自身作為衰落超級大國的角色而導致的。

馬凱碩稱，所有誤解都與美國人如何看待中國有關，他們認為中國有着與美國相同的野心。他稱，中國人對此觀點和目標感到困惑，「中國沒有做世界領袖的欲望，只是希望得到一個大國應有的尊重」。他指出，美國仍像冷戰中對待蘇聯那樣對待中國，是尚未接受美國必須調整戰略以適應新世界的觀點，「中國不是蘇聯。中國可能擁有世界上數量最多的企業家」。