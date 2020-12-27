北京擬檢測80萬人 順義區進「戰時狀態」

京連續3日現本地確診 遼寧增6宗

中新社報道，北京昨日（26日）通報25日新增2宗本地確診，其中一名患者是31歲順義區某便利店貨運店女員工，該店銷售冷凍食品，公司按北京市防疫要求為員工安排核酸檢測時發現病例。另一名患者是29歲女性，同樣居住在順義區，為慧與（中國）有限公司員工。北京官方表示，近日連續出現多點零星病例，疫情傳播風險加大，要抓緊流調溯源，盡快鎖定源頭，及時切斷傳播鏈；要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，防鬆勁、補漏洞、強管理。

遼寧省25日新增6宗本土確診病例，其中瀋陽1宗、大連5宗。央視稱，大連5宗確診中，其中有一家三口，包括一名僅3個月的嬰兒。而瀋陽當局稱，昨日新增16歲確診病例學校已於12月23日全校停課，實施封閉管控。另外，雲南昆明25日亦新增1宗境外輸入個案。患者為27歲男性，9月底從菲律賓入境四川成都，確診為無症狀感染者後，曾在成都隔離治療56天，經4次核酸檢測陰性後轉至酒店隔離16天，從成都到昆明又隔離14天，但於25日再次被確診。

（抗疫新階段）