深圳出國者明起免費打新冠疫苗 每天限500人預約 依需求調整

目前內地只批准滅活疫苗緊急使用

據「深圳疾控」微信公眾號昨日（26日）消息，這5家社康中心每天上午11時開放未來7天（不含當日）的可預約號源。由於疫苗數量有限，預計本周每天可預約人數為300至500。深疾控稱，後續將根據需求，調整疫苗數量。目前內地批准緊急使用的新冠疫苗，均為滅活疫苗；全程需要打兩針，中間間隔2至4周。

深圳衛視報道稱，根據國家、省的統一部署，疫苗接種主要面向進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、內地籍跨境司機及接駁司機、醫療衛生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等9類高風險人員。其中前8類重點人群都是通過工作單位統一預約接種，意味深圳接種新冠疫苗的工作已經展開。

上海陝西啟重點人群接種

除深圳外，上海已陸續啟動新冠疫苗接種，使用的是全病毒滅活疫苗。新華社報道，本次緊急接種主要面向風險較高的重點崗位人員，包括涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關、裝卸、運輸等相關人員，交通運輸從業人員，出國工作、學習人員，邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，政府機關、公安、武警、消防、社區工作者，交通、物流、養老、環衛、殯葬、通訊等相關從業者。

上海市後續將適時啟動因私出國人員新冠疫苗接種。市疾控中心表示，推薦免疫程序為兩針，其間至少間隔14天，接種部位為上臂三角肌。接種完成後，需現場留觀30分鐘，接種後一周內避免接觸過敏物及常見致敏原，盡量不飲酒、不食辛辣刺激或海鮮類食物，建議清淡飲食、多喝水。疾控中心提醒，核酸檢測的是新冠病毒抗原，接種疫苗為滅活疫苗，是一種「被殺死」的病原微生物，已完全失去感染性和複製力，故接種後不會導致患新冠肺炎，也不會因接種疫苗使新冠病毒核酸檢測呈陽性。

陝西省首針新冠疫苗前日（25日）晚接種，該省重點人群新冠疫苗接種工作全面啟動。首批參加新冠病毒疫苗接種的是海關檢驗檢疫、口岸邊檢、口岸進口冷鏈物品裝運及醫療衛生機構的一線工作人員等重點人群。早前，廣東、浙江等地亦已啟動接種工作，廣東省衛健委稱，目前已累計18萬人接種疫苗，無嚴重不良反應，重點人群接種將在春節前完成。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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