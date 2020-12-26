太空站核心艙擬半年內升空 太空人團隊已展訓練 目標兩年內建站

貨運載人飛船隨後 太空人駐留數月

新華社和中通社報道，中國載人航天工程總設計師、中國工程院院士周建平昨透露，半年內將在海南文昌用「長征五號B遙二」火箭發射太空站核心艙。核心艙入軌後，將會接續發射「天舟二號」貨運飛船和「神舟十二號」載人飛船，太空人將在太空駐留數月。他們完成任務後，還將發射「天舟三號」貨運飛船和「神舟十三號」載人飛船，送第二批太空人升空。

測試艙外活動機械臂技術

周建平指出，上述為中國太空站關鍵技術驗證階段，包括太空人多次太空出艙活動，驗證機械臂技術、能源技術、可再生生命保障技術等。周說：「技術驗證完成後，中國會再發射兩個實驗艙，此過程中還會有兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船被送入太空。我們將一共用兩年的時間，完成中國的空間站（太空站）建造。」他補充，太空站其後將開始太空科學、航天技術等研究。

1992年，中共中央作出實施載人航天工程「三步走」發展戰略，第一步是發射載人飛船，建成初步配套的試驗性載人飛船工程並開展太空應用實驗；第二步為發展太空人出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決具一定規模、短期有人照料的太空應用問題；第三步是建造太空站，解決有較大規模、長期有人照料的太空應用問題。第三步已於2017年展開，計劃於2022年前後建成太空站。

另據《中國航天報》報道，被問到哪些太空人即將升空，曾隨「神舟十號」飛船升空並進入「天宮一號」太空實驗室的張曉光少將表示：「明年大家會看到誰在飛，包括我在內，不管是誰飛，大家都是為了中國航天事業在奮鬥。」中國過去曾執行6次載人航天飛行任務，共有11名太空人被送上太空。