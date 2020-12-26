北京聞風：中央倡實施 延遲退休方案可期 ／文：鍾鳴九

現行法定退休年齡，男為60歲，女工人及幹部分別為50及55歲。與「十三五」規劃建議中的「出台漸進式延遲退休年齡政策」相比，是次建議明言要「實施」政策。中國社科院世界社會保障研究中心主任鄭秉文認為，這次要從頂層設計到付諸行動，提高法定退休年齡。

實際上，全球多國已採取漸進式延遲退休的做法，例如歐債危機發生後，歐盟十多個成員國在短時間內實施延遲退休政策。不過，有關做法亦惹來爭議。2010年，法國宣布延遲退休方案，掀起軒然大波，甚至出現短暫社會動盪。近10年多國都在討論或實施延遲退休，俄羅斯、希臘、韓國等在討論過程中都遇到強烈反對。

民眾3原因反對延遲

內地延退之路也一波三折。中央2013年在《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》中首次提出「研究制定漸進式延遲退休年齡政策」。2015年時任人社部部長尹蔚民亦表示爭取於2017年推出延遲退休具體方案。後因爭議過大，相關方案至今未見。

中國著名人口學家、南開大學老齡發展戰略研究中心主任原新表示，民眾反對主要有幾個原因：首先，人們收入提高，希望早享退休生活；而延遲退休將延長繳納養老保險，退休金又遲領，令人覺得「不划算」。再者，內地不同地區約有50%至70%的第三代由祖父母輩幫助看護，延遲退休對此也有影響。

法定退休齡近70年未變

內地現行法定退休年齡於1953年制定。當時中國人均壽命43歲，當時民眾教育程度低，普遍讀完小學、初中就開始工作。如今內地人均壽命77.3歲，接近發達國家水平；勞動年齡人口平均受教育年限達10.7年，參加工作時間較建國初期推遲近10年。原新認為，由於壽命及工作年齡延長，適當推遲退休合理。中國社科院副院長蔡昉亦稱，要利用好「十四五」這一重要視窗期，提高長者勞動參與率，推出延遲法定退休年齡的時間表。

內地相關研究已有多年，據消息人士透露，也曾在一定範圍內推出一些討論稿，只是未作公開。有分析認為，漸進式延遲退休是十八屆三中全會中提到的2020年前改革之一大任務，十四五規劃建議又明確「實施」，預計正式政策面世業已不遠。

文：鍾鳴九