台東試射導彈 大陸軍機同日闖空域

晚上試射 軍機午間飛台東

據《聯合報》報道，一名軍事迷稱，昨早10時透過航班追蹤網站Flightradar24和Plane Finder，發現一架從大陸起飛的軍機，往台灣西南空域飛行，軍機南方一度出現一架美軍軍機KC-135。他續指，該大陸軍機在巴士海峽轉向往台灣東部飛去，軌迹一度接近台東蘭嶼外海，下午1時許復出現巴士海峽。台國防部昨午一度表示不評論網傳消息，軍方「即時軍情動態」昨晚證實，一架解放軍運8技術偵察機罕見從台灣西南繞到東部。

台灣漁業署較早前公告稱，台國防部屬下中科院分別在本月24、25、28及29日晚上舉行火炮試射，範圍包含綠島、蘭嶼及花蓮海空域。中科院昨確認於晚上8時5分在台東成功鎮試射一枚導彈。報道引述軍事專家研判是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈最後測試。「強弓專案」是將現役天弓三型防空導彈，射程高度從45公里增至70公里，同時強化推力，期望在50至150公里間的高空攔截來襲導彈。中科院與軍方未有回應。