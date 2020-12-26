英駐華使館：中英合作助發展中國家抗疫

英國新冠疫情近日反彈，並發現傳染性更強的變種新冠病毒株。世衛最新數據顯示，英國周三單日新增39,327宗確診，僅次於美國及巴西，另錄得744宗死亡。目前，已有多國對英國封關或暫停雙方往來航班。

《環球時報》引述英國駐華大使館發言人表示，英國和中國已啟動一項雙邊合作項目，旨在支持初級健保機構對病毒的管控能力，並為推廣疫苗和新的治療方法提供在管理模式和資金上的支持：「英中即將啟動新的全球健康合作伙伴關係，以支持發展中國家應對新冠疫情及其後續影響，並提高他們未來應對大流行病的能力，終止因可預防疾病造成的母嬰死亡。」

發言人又提到，倫敦希斯路機場已起用能在30分鐘有結果的新冠快速檢測法，而這一檢測法正是中英科學家同研發。

英大使訪武漢：盼有更多交流

本月14日，英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）訪問武漢，為其9月履新以來訪問的第七站。英使館發言人昨稱，吳若蘭高度評價武漢前線醫護在過去一年的抗疫成果，希望未來能看到兩國在武漢有更多合作；並指出今年雖遇到不少挑戰，但英國和中國湖北省在人文、醫療健保、創新、貿易、投資和教育領域的合作仍未中斷。「一旦疫情好轉，她期待推動更多的訪問和交流。」