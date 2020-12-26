大連單日7確診 國家衛健委急赴指導 10天39人染疫 封區禁人車進出

自大連一家冷鏈公司4名員工上周二（15日）檢測結果呈陽性，截至昨日零時，當地累計19宗確診及20宗無症狀感染。國家衛健委昨日公布，國務院聯防聯控機制和國家衛生健康委周二（22日）派出工作組趕赴大連，指導及協助疫情調查處置工作。工作組由醫療管理、流行病學、病毒學、疾病防控、衛生應急等領域專家共10人組成，聯合當地團隊，在爆疫的金普新區現場調查，做基因序列分析比對，並就社區防控、集中隔離點管理作出指導。

金普新區昨也發布防控公告，即日起對金州主城區先進、光中、站前、友誼、擁政5個街道及其相鄰街道實施隔離，做到人車「裏不出、外不進」，嚴格進行封閉管控，要求居民嚴格遵從居家隔離，禁止走出家門。除支援防疫需要，重症、急症患者的醫療救治需要，供水、供電、供氣、通訊等設施搶修人員外，其他人不得進入5個街道轄區。

瀋陽1人隔離期滿後確診

遭泄私隱來電騷擾

瀋陽周三（23日）報告1宗隔離期滿後確診的韓國返瀋人員尹××，當地衛健委昨日通報1宗關聯病例。通報稱，確診病例的16歲外孫女22日核酸檢測陰性，24日再次檢測後確診。其密切接觸者278人已轉入隔離點觀察，檢測結果均為陰性。通報還包括其家庭住址。此外，尹××及其家人個人資料疑在網上流傳，包括姓名、身分證號碼、手機號碼、家庭詳細地址等。

家屬撰文斥二次傷害 當局調查

24日中午，尹的親屬在內地傳媒「今日頭條」發文稱，目前他和家人正在酒店隔離，從23日早上起「手機響個不停，上百個陌生電話不間斷打進來，還有短訊惡語攻擊，嚴重影響了自己和家人的正常生活」。他表示自己的精神「處於完全崩潰狀態」，「我們是病毒受害者，沒想到又遭到二次傷害」。尹的親屬稱，希望有關部門依據刑法「侵犯公民個人信息罪」，對泄露私隱者「查到底」。瀋陽市公安局工作人員透露，當地執法部門已介入調查。

北京檢隱形患者 朝陽封區檢測

另據中新社報道，北京23及24日分別新增一名本地隱形患者，官方稱疫情呈多點散發態勢。其中一名河北籍16歲少年於西城區一處餐飲機構從事冷鏈相關工作，同樣位於西城區的西什庫天主堂宣布暫停開放。另一個案為一名在朝陽區工作人員，22日赴韓國時核酸檢測呈陽性，其後確認屬隱形患者。朝陽區已啟動緊急應變機制，並對病例所在大廈及居住場所進行封控管理，同時向逾4300人採樣。北京市疾控中心昨呼籲，如非必要勿離開北京。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676