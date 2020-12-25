立院通過美豬輸台政令 國民黨：戰線擴至公投

中央社報道，台灣立法院會議昨全日依序處理《學校衛生法》及《食品安全衛生管理法》部分條文修正案，及攸關萊豬進口的9項行政命令，其中在野黨於上午指出，《食品衛生安全管理法》應清楚標示，並立法規定萊豬不得進入學校、醫院等，民進黨團則提出修正動議，以人數優勢表決通過，維持現行條文。

人數壓倒通過 元旦起美豬美牛可入口

包括修正「動物用藥殘留標準案」、修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」正式開放美國萊豬及30月齡以上美牛等9項行政命令，則於下午進行表決並獲通過。在野黨團期間雖提出不予以備查，或廢止等修正動議，但民進黨團均提出修正動議同意准予備查九項行政命令，並以人數優勢表決通過。

多部會進口業界唱反調：拒用萊豬

不過，台灣教育部、國防部、警政署等部會先後表明，膳食、營養午餐一律用本地豬。全台近150家進口豬肉業者亦已承諾，絕不入口萊豬。

蔡英文在facebook為爭議解畫稱，台灣依賴貿易而生，「貿易就是有來有往，任何協議都不會只合一方的意」，美豬美牛議題歷3任總統遲遲未解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。她批駁外界對於民進黨前後不一致的批評，指出此舉向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步，美國各界也將因此更積極促進台美經濟的進一步合作。

國民黨批忽視民意：證代議制失靈

江啟臣與國民黨全體立委召開記者會，批評民進黨忽視民意，而此番表決也證明代議制度失靈，無法真正代表人民的意志及民意，國民黨已針對萊豬進口提出公投案，訴諸直接民權，由人民自己來決定。時代力量黨團發聲明稱，在食安保障配套措施未完善下，「完全執政」的民進黨強行護航通過開放萊豬行政命令，令人遺憾，時力未來會持續督促行政機關，完善相關管理配套措施，保障民眾健康和食品安全。