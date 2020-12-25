官方要求「兩節」減人員流動

北京倡就地過節嚴控出京

新華社報道，《通知》指出，要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，克服麻痹思想、鬆懈心態，減少「兩節」期間人口流動和聚集，嚴防死守，確保不出現大規模輸入和反彈；堅持「人」、「物」同防，規範直接接觸進口物品人員防護措施、日常監測和定期檢測，對重點場所採取嚴格的環境監測和衛生措施，落實重點人群「應檢盡檢」。

《通知》又稱，要常態化客運疫情防控工作，嚴格落實通風消毒、體溫檢測、客座率控制、乘客信息登記等措施，並完善健康碼、電子車票等。另外，《通知》促加強監測煤電油氣運供需，做好能源保供穩價工作，保障民眾溫暖過冬，並加強管理肉類、蔬菜等重要儲備商品，確保糧油肉蛋菜果奶等重要商品市場供應和價格平穩。

北京在周三（23日）舉行研究調度疫情防控工作，《北京日報》App報道，會議指出，隨着元旦、春節臨近，將迎來人口流動、聚集高峰，疫情防控將面臨重大考驗。會議要求在京機關幹部和國有企事業單位工作人員帶頭在京過節，並鼓勵在京單位推行彈性休假，引導民眾分流離返京。會議亦提到，要倡導民眾就地過節，有序組織高校學生、農民工離返京工作，並嚴格管控進出京旅遊。陝西也推出有關措施，陜視新聞報道，「兩節」期間，各旅遊景區要按照「能約（預約）盡約」的原則，接待遊客量不超過最大承載量的75%。