暫停往返英國航班 外交部：參考他國 未定復航時間 稱將視情况調整

澎湃新聞報道，外交部新聞發言人汪文斌在例行記者會上表示，英國近日宣布發現變種新冠病毒株，並已將有關信息通報世界衛生組織，多國亦宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施。他表示，考慮變種病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班，中方將密切跟蹤有關的情况，並視乎情况調整相關管控措施。

南航即停14日 國航：未獲通知

對此，東方航空昨發通告稱，暫停即日至2021年1月8日期間上海至倫敦MU551和倫敦至上海MU552航班，並為客戶提供免費退改服務。南方航空公司回覆本報查詢稱，接獲上級主管部門通知，昨日（24日）起停止英國往返航班14日，後續需視疫情發展再調整。中國國際航空公司則回覆稱，暫未接獲相關通知，但明年1月已顯示無票可售，同時只有為數不多的自英返航航班顯示在準備，但會否被取消需等待通知。

在此之前，南方航空已宣布因疫情原因取消昨日起至2021年1月7日期間廣州往返倫敦的CZ303、CZ304航班。四川航空也宣布根據防疫要求，暫停承運英國出發的乘客。

疾控稱未證變種新冠致病性更高

對於英國近期出現的變種新冠病毒，目前愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯、加拿大、日本等40國宣布暫時禁止英國客機入境，中國疾控中心副主任馮子健周一（21日）接受央視採訪時表示，中國暫未發現變種病毒，並指出尚未有證據顯示變種病毒的致病性（即感染者有出現症狀）、毒力提高。不過，本港22日起已禁止所有英國客機抵港，並在23日通報兩名從英返港確診的留學生，顯示其感染的病毒基因與英國變種病毒脗合。

中英航線原主要飛廣州上海青島

今年1月，內地疫情嚴重，英國航空公司宣布停飛往返中國航班；隨後多個國家跟進，停止或減少中國到本國的往返航班。但隨着內地疫情趨緩，中英往來航班也逐步恢復，據「航班管家」數據，12月1至20日，中國與英國主要通航航線為3條，主要是倫敦希思陸機場至廣州白雲、上海浦東、青島流亭。數據統計，於12月1至20日，英國至中國執飛航班量27架次，同比2019年下降89.0%，運力為8490座次，同比2019年下降87.1%。

為防範疫情輸入，民航總局6月8日對入境航班採取熔斷機制，同一航空公司同一航線航班，如出現5名陽性病人，暫停該航線運行1周。後調查為停運2周；達到10個則停運4周。

明報記者

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