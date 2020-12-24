長榮解僱染疫機師 台灣檢討防疫漏洞

中央社報道，長榮昨午以電話連線方式召開紀律聆訊，根據調查認定紐籍機長明顯違反台交通部民用航空局的機組人員防疫規定，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達台灣《勞動基準法》所規定「情節重大可懲戒性解僱」的標準，依據「飛行員管理手冊」並經紀律委員會一致決議，對涉事機長作出免職處分，即日生效。

長榮透露，上周四（17日）之前該機長執勤的所有航班的航行報告中，都未提到機組人員違規狀况，直到當晚女副機長向公司匯報確診，並報告紐籍機長在駕駛艙未戴口罩，長榮翌日啟動調查程序，但當時機長並未據實以告。

對航企沒罰則 民航局：將擬新原則

此事一出，外界才發現按有關規定，機師和空服員入境台灣僅需居家檢疫3天和5天，對航企也沒有任何罰則。台灣民航局表示，本周內將擬定最新作業原則，強化航空公司防疫措施並督促落實執行。

新西蘭機師曾瞞報的密切接觸者、30多歲女友人確診後，成為台灣8個月來首宗本土個案。各界高度緊張，多個地方的跨年活動受到影響，部分直接取消，更多活動雖照常舉辦，但需加強防疫措施。台灣中央流行疫情指揮中心前日已要求跨年活動須訂立防疫計劃，台法務部長蔡清祥昨又呼籲民眾在家跨年。國民黨原定針對開放含瘦肉精的美國豬肉進口，在昨晚舉辦「守護食安之夜」及在今日繞行立法院的活動均取消。

台灣教育部昨致函各級學校，呼籲師生盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。台交通部昨亦宣布，原本台鐵和高鐵在付費區才強制戴口罩，現升級為進入場站就必須戴上，否則最高可罰款1.5萬元新台幣（約4128港元）。

蔡英文：勿以一案否定整年努力

台灣總統蔡英文則表示，民眾毋須過度恐慌，一宗個案並不能否定過去整年的防疫努力，但足以提醒大家防疫很困難，需要政府人民攜手合作、配合政策，才能把風險降到最低。