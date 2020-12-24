中俄戰機聯合東海巡航 日批飛臨釣魚島

中俄公告：未進入他國領空

據中國國防部網站消息，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。國防部稱，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，維護全球戰略穩定。國防部表示此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。去年7月，中俄兩軍首次聯合空中巡航。

《環球時報》引述匿名人士分析稱，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注。他稱，對俄羅斯來說，到公海上空展開戰略巡航是家常便飯。隨着中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多。

共同社報道，日本防衛省22日晚宣布，中俄兩國總計6架轟炸機當天在日本海和東海上空飛行，航空自衛隊戰機緊急升空。防衛省稱，中俄戰機雖然未侵犯日本領空，但部分通過了防空識別區。

「飛入韓防空識別區 」 韓外交部稱遺憾

韓聯社引述韓國聯合參謀本部稱，當天有4架中國軍機和15架俄羅斯軍機一度飛入韓國防空識別區。韓聯合參謀本部表示，中方在軍機入區前，通過韓中兩國之間的直通電話通報了訓練的計劃。韓外交部官員則表示，已經通過外交渠道向中國和俄羅斯方面就此事表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。