大選DQ前任總統 武裝團體聯盟對峙政府軍 中非武裝衝突 華企遭劫數百人撤離

據中國駐中非共和國大使館網站昨日（23日）消息，上周二（15日）起，中非武裝團體與政府軍在亞洛凱地區（Yaloke）發生武裝對峙，由於局勢失控導致當地治安出現真空。混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，無人傷亡。事發後，開始有中國公民撤離當地。

臨近大選 武裝衝突升溫

事緣中非共和國下周日（27日）舉行總統和議會大選，現政府認為前總統博齊澤企圖發動政變，本月3日中非共和國憲法法院裁定，取消博齊澤的總統候選人資格。該國3個主要武裝團體因此成立聯盟，與政府軍對峙。

聯合國維和部隊介入

華大使館稱，上周三（16日）接到中國公民報案，並與中非憲兵司令交涉，請其立刻開展調查，保護當地和撤離途中的中國公民安全。次日（17日），因形勢漸趨緊張，當地逾250名中國公民中的絕大部分自行撤出到安全區域。大使館遂聯繫仍滯留在當地中國公民盡快撤出，18日凌晨，武裝團體與中非國防軍發生交火，滯留人員撤離受阻。大使館緊急與中非國防部交涉、內政部及聯合國駐中非多層面綜合穩定團等有關方面，聯合國維和部隊介入，雙方交火於當日漸趨平息，19日雖仍有零星交火，但事態已得到控制。目前滯留人員已安全撤離。

華使館籲首都以外華人撤離

大使館又提醒當地中國機構和公民，中非大選即將舉行，社會不穩定因素不斷增加，不排除部分武裝團體與政府軍再次發生交火和投票點被襲擊的可能。請當地中國公民密切關注形勢，在首都班吉地區公民盡量避免外出，並儲存必備生活物資。在班吉以外地區中國公民盡快撤離，確保人身安全。

此外，中國駐中非共和國大使陳棟周一（21日）在維和部隊護送下，驅車前往距班吉90公里的博阿利市，看望慰問承建博阿利水電站2號機組項目的全體中方員工。他表示博阿利市距交火區域較近，鼓舞員工「必須充分發揚抗疫、抗戰和抗美援朝精神，用積極樂觀的態度努力克服一切困難」，他已分別與中非總統圖瓦德拉圖和聯合國秘書長特別代表通電話，請大家放心，又表示「祖國是所有海外中華兒女的堅強後盾」。

博阿利2號水電站修復及擴建屬中國政府援建的「一帶一路」項目，去年3月由非洲開發銀行出資、中國葛洲壩集團承建，據報承載了該國50%的電力供應。中非能源公司總經理邦迪馬表示，水電站項目對中非至關重要。項目經理葉澤華則表示，中方全體員工將堅決服從使館領導，做好自我安全防護，力爭早日圓滿完成任務。

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