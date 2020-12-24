大選DQ前任總統 武裝團體聯盟對峙政府軍 中非武裝衝突 華企遭劫數百人撤離

【明報專訊】中非共和國近期動亂升溫，多地武裝勢力與政府軍駁火。近日來，中國4間當地的礦業企業遭到搶劫，數百名中國公民緊急撤離。中國外交部稱，當地動亂可能升溫，呼籲中國公民注意人身安全。駐中非共和國大使陳棟則在事發後前往動亂地區附近的一帶一路項目，慰問中方員工。
據中國駐中非共和國大使館網站昨日（23日）消息，上周二（15日）起，中非武裝團體與政府軍在亞洛凱地區（Yaloke）發生武裝對峙，由於局勢失控導致當地治安出現真空。混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，無人傷亡。事發後，開始有中國公民撤離當地。
臨近大選 武裝衝突升溫
事緣中非共和國下周日（27日）舉行總統和議會大選，現政府認為前總統博齊澤企圖發動政變，本月3日中非共和國憲法法院裁定，取消博齊澤的總統候選人資格。該國3個主要武裝團體因此成立聯盟，與政府軍對峙。
聯合國維和部隊介入
華大使館稱，上周三（16日）接到中國公民報案，並與中非憲兵司令交涉，請其立刻開展調查，保護當地和撤離途中的中國公民安全。次日（17日），因形勢漸趨緊張，當地逾250名中國公民中的絕大部分自行撤出到安全區域。大使館遂聯繫仍滯留在當地中國公民盡快撤出，18日凌晨，武裝團體與中非國防軍發生交火，滯留人員撤離受阻。大使館緊急與中非國防部交涉、內政部及聯合國駐中非多層面綜合穩定團等有關方面，聯合國維和部隊介入，雙方交火於當日漸趨平息，19日雖仍有零星交火，但事態已得到控制。目前滯留人員已安全撤離。
華使館籲首都以外華人撤離
大使館又提醒當地中國機構和公民，中非大選即將舉行，社會不穩定因素不斷增加，不排除部分武裝團體與政府軍再次發生交火和投票點被襲擊的可能。請當地中國公民密切關注形勢，在首都班吉地區公民盡量避免外出，並儲存必備生活物資。在班吉以外地區中國公民盡快撤離，確保人身安全。
此外，中國駐中非共和國大使陳棟周一（21日）在維和部隊護送下，驅車前往距班吉90公里的博阿利市，看望慰問承建博阿利水電站2號機組項目的全體中方員工。他表示博阿利市距交火區域較近，鼓舞員工「必須充分發揚抗疫、抗戰和抗美援朝精神，用積極樂觀的態度努力克服一切困難」，他已分別與中非總統圖瓦德拉圖和聯合國秘書長特別代表通電話，請大家放心，又表示「祖國是所有海外中華兒女的堅強後盾」。
博阿利2號水電站修復及擴建屬中國政府援建的「一帶一路」項目，去年3月由非洲開發銀行出資、中國葛洲壩集團承建，據報承載了該國50%的電力供應。中非能源公司總經理邦迪馬表示，水電站項目對中非至關重要。項目經理葉澤華則表示，中方全體員工將堅決服從使館領導，做好自我安全防護，力爭早日圓滿完成任務。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676