瓊瑤《甄嬛傳》編劇等百人 聯名抵制郭敬明于正

靠「小時代」系列走紅的內地作家、導演郭敬明，以及《延禧攻略》的製作人于正，最近分別在內地真人騷「我是特優聲」、「演員請就位2」二個節目當評審，其言行引起話題，還因而登上微博熱搜。昨日凌晨，內地影視從業者宋方金在微博發布一篇公開信，向行業和社會發出強烈呼籲，「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。

不滿兩人上真人騷 稱有剽竊史

公開信的聯署人，包括瓊瑤、《甄嬛傳》編劇王小平、《怪你過分美麗》編劇蘇蓬、《歡樂頌》編劇袁子彈等111位編劇、導演、製片人、作家。信中表示，近來有抄襲劣迹的編劇、導演，以節目導師、嘉賓的身分出現在一些網絡平台、電視台的綜藝節目，「以炒作話題的方式追逐點擊率、收視率」，博人眼球，更直接點名于正、郭敬明二人。

紅星新聞引述宋方金表示，發起這份聯合抵制公開信的初衷，是因為近一段時間以來，郭敬明和于正等曾有過抄襲劣迹的影視人，以榜樣導師的形象高調出現於各大綜藝節目，影視圈內的多位原創作者認為，這樣的風氣不能盛行下去。微博認證為「中國電影文學學會副會長」余飛也發布該公開信，並稱「這種一切唯收視率論、流量論的做法引起了相關從業者和社會各界的極大反感，我們是中國影視行業的從業者，對此感到非常遺憾和無比憤慨。」

公開信斥電視台讓「文賊」販賣成功學

于正的《宮鎖連城》曾被瓊瑤指控抄襲她的作品《梅花烙》，于正堅決否認抄襲，法院審訊後判決于正敗訴。公開信強調，吸毒嫖娼的藝人都受到懲罰、有道德問題的藝人也被限制出鏡，「為什麼被法院判決的『文賊』卻被資本和平台追捧？」不能接受「審醜」行為繼續下去，「尤其是郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為做出任何檢討，這樣的『文賊』在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣『成功學』，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣」。