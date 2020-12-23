譚耀宗：人大明年3·5召開 聚焦「十四五」

人大常委會議 未見涉港議題

今次會議為期5日，譚耀宗表示，雖屬例會，但議程緊湊，包括審議法案、議案、報告及人事任免，目前未見到與香港有直接關係的議程。他又說，會議在早上已作出說明，全國人大會議計劃於明年3月5日召開，重點將是審議「十四五」規劃，但仍有待通過，相信不會再舉行視像會議。

至於人大常委會上月頒布關於香港立法會議員資格問題的決定，本次會議會否檢討成效或提出進一步行動，譚耀宗表示，議程並無相關內容，不會討論。至於會否安插相關議程，他說，按過往經驗，議程有增加或減少，都會在開幕當日得悉。

「防未成年人犯罪草案」 擬建家校合作機制

中新社報道，昨日提請審議的「預防未成年人犯罪法修訂草案」三審稿，增加學校應當與未成年學生的父母或者其他監護人加強溝通，共同做好未成年學生心理健康教育的規定，其中涉及學校的部分，明確了申請進入專門學校的程序。此外，指出未成年人實施有刑法規定的行為、因不滿法定刑事責任年齡不予刑事處罰的，經專門教育指導委員會評估同意，公安機關可以決定對其進行專門矯治教育等。