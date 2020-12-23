睽違8月 台再現本地確診

染疫女子為確診機師密切接觸者

《聯合報》報道，該紐籍貨機機師曾於11月29日赴美，12月4日返台，依照貨機機師防疫規定檢疫3天，於7日到12日之間與一名女性友人接觸。該機師12月12日再與同事前往美國，於機上有咳嗽症狀，15日返台後居家檢疫，後因同事確診，該機師在18日被安排採檢，20日確診。中央社稱，該機師在檢疫調查時表示無法回想確切活動史，且未提及曾與女性友人接觸。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該機師曾有多處無法掌握的公共場所活動史，包括12月8日到過新光三越台北天母店，11日到好市多南崁店，20日到遠東SOGO台北天母店，仍在調查他期間有否戴口罩。不過長榮員工反映，該機師多次值勤未戴口罩、頻頻咳嗽。

染疫女子任職公司全面消毒

台昨除出現1宗本土新增確診，另有3宗為菲律賓輸入。台廣達集團旗下光碟機製造商廣明光電證實，子公司一名員工為確診女子，公司已全面消毒，曾密切接觸的員工居家隔離；指揮中心稱，與該女接觸過的167人已陸續採檢。

長榮：機師倘違規將被免職

長榮表示，公司將會全面配合進行檢疫調查，日前已全面消毒公司內部及航機；有關機長違反防疫規定，且規避及妨礙疫調，公司將召開事實調查委員會及紀律委員會，倘違規屬實將予免職處分。交通部長林佳龍指示，航空公司若未落實監督防疫，不排除限縮航班。

（抗疫新階段）