中疾控：變種新冠毒性未證提升 暫未發現輸入病例 研如何防範

央視網報道，馮子健表示，針對英國出現的變種病毒，目前沒有迹象表明致病性提高；相反，無症狀感染者比例正在上升，反而是致病性在下降。另外，沒有看到病毒毒力提升，目前也沒有觀察到病死率上升。馮子健表示，從中國所獲得的病毒序列來看，不管是輸入人員、貨物還是冷鏈產品（冷凍冷藏供應鏈的產品）等，從各種途徑獲得的病毒樣本，都沒有發現中國已有變種病毒輸入的情况。

至於中國如何「外防輸入」變種病毒，馮子健說，國家疾控中心非常關注在國際上發生的病毒傳播、變種，包括傳播特徵的變化，所有信息中方都高度關注。對於英國發生的情况，最近一段時間國家疾控中心一直在關注英國公共衛生署和科學機構，以及國際上一些重要公共衛生組織、國際專業機構組織對變種病毒的認識分析，披露和呈現的數據。同時，對於病毒變種情况，疾控中心也利用國際基因數據庫進行一些分析，做一些研判，對它的傳播風險、在全球進一步擴散的情况，包括未來是否會成為主流毒株等認識，可以採取哪些措施來做好防範，都有認真研究和考慮。

駐倫敦使館簽證中心停運

昨日，中國駐英國大使館發布消息稱，為配合當地疫情防控，倫敦中國簽證申請服務中心將於周二（22日）起暫停對外營業，恢復時間另行通知。四川航空昨也發布公告稱，根據疫情防控工作要求，四川航空自22日起暫停承運英國始發經第三國中轉的赴華旅客，恢復時間另行通知。此前，針對英國出現變種病毒，中方是否採取一些措施減少來自英國航班的問題，外交部發言人汪文斌說，中方將予以認真研究，並作出科學妥善處理，以確保中外人員健康有序往來。

鍾南山：變種病毒致死率仍無證據

另據中新社，中國國家呼吸醫學中心掛牌儀式昨在廣州舉行。中國工程院院士鍾南山在儀式上稱，英國變種的新冠病毒在毒性、致死率方面還沒有證據，其是否影響現有疫苗的有效性仍需觀察。官媒《環球時報》總編輯胡錫進前晚則撰文稱，中國由於已經建立起強大的防控體系，壓力會小得多，但即使這樣，也不能掉以輕心。對付變種後的病毒，現在首先是考驗中國「外防輸入」有效性的時候。胡錫進特別提醒，香港無疑是這波防控的軟肋，特區政府已經宣布與英國臨時斷航，但這顯然不夠。與香港毗鄰的廣東地區也需多加防範。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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