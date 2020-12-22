色誘殺7人「美女蛇」：男友毆打脅迫

中新社報道，據南昌市檢察院指控，被告人勞榮枝與法子英（另案處理，已於1999年被槍決。）為情侶關係。1996至1999年間，二人共謀且分工明確，由勞榮枝在娛樂場所做陪侍小姐物色有錢人為作案對象，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同搶劫、綁架及故意殺人犯罪。

低頭抽泣 稱受男友脅迫

「我想坦坦蕩蕩做人，也想從事正常的職業，在一些方面我也是受害人」。在庭審現場，勞榮枝不時低頭抽泣，稱愧對自己的家人、被害人及其家屬。勞榮枝當庭表示認罪，但對檢察院指控的部分罪名不認同。勞榮枝表示自己一直被男友法子英脅迫，如有違法子英意願，則會遭受毆打，頭骨曾被打至凹陷，嘴唇也曾縫針。「上游新聞」引述勞榮枝在庭審時辯稱，她一直受法子英威脅，「我是他的性侵工具，也是他的賺錢工具。」

勞榮枝向受害人及其家屬道歉，並表示願意用自己僅存的3萬餘元人民幣積蓄賠償受害人。昨日中午休庭後，勞榮枝二哥勞聲橋在接受中新社記者採訪時向被害人及其家屬道歉，稱願意在經濟能力承受範圍內，盡自己所能與全家一起賠償受害人家屬。

向受害人道歉 稱願意賠償

「我們就是想要犯罪嫌疑人受到法律的制裁。」此案受害人之一熊啟義的弟媳熊正英表示，兇手行為惡劣，連三歲小孩也不放過。熊啟義遇害後對其父母打擊巨大，希望法律的審判能給死者一個交代。

1996年7月，江西南昌警方對發生在該市的一宗搶劫、故意殺人案立案偵查，並於同年8月發布通緝令對該案疑犯勞榮枝追捕。2019年11月，勞榮枝被福建廈門警方抓獲，同年12月由南昌警方派員押解至南昌。今年8月，南昌市檢察院依法對勞榮枝涉嫌故意殺人、綁架、搶劫罪一案向南昌市中級法院起訴。