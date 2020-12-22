廣州停電惹限電猜測 供電局：故障

廣州市的越秀區，荔灣區等地在昨凌晨突然停電，據網民表示，有些地區停電時間不長，約數分鐘便恢復，也有地區停電持續數十分鐘。不過都在約2小時後恢復供電。

停電慘狀放上網 網民：省電搞鬼

不少網民將停電時的慘狀貼上網，有網民表示︰「停電停水的一瞬間，好多人洗澡洗一半，塗得滿身肥皂泡，還有遊戲打一半的，文件存一半的，加班回家電梯上不上下不下的」。還有網民稱，由於水泵、手機發射站等均斷電，令生活用水、手機網絡等亦受影響。

廣州本次大面積停電，令不少人聯想起近日全國多個省份相繼限電的消息，有網民稱，「嚴重懷疑廣州大停電不是線路故障……肯定是那個甚麽省電搞的鬼， 哪有幾個地方輪流故障的。」

廣州市供電局官方微博對此表示，此次停電是因設備故障，經緊急搶修，在凌晨1點30分左右已經恢復供電。廣州電網目前運行穩定，電力供應平衡，無負荷缺口，不會拉閘限電。

發改委上周稱供電「平穩有序」

近日，浙江、湖南部分地區相繼傳出限電消息，此事受到廣泛關注。發改委昨日對近期多地採取限電措施回應稱，已經指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，科學合理地組織生產，同時，會及時協調解決電煤運送能力，切實保障電力的需求。國家發改委曾在上周四（17日）稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。