人大將修反壟斷法 防民企一家獨大 阿里巴巴等3企業上周罰60萬

岳仲明昨在例行記者會上回應提問，稱2021年度立法工作計劃已經十三屆全國人大常委會第七十八次委員長會議原則通過，對明年立法工作作出預安排。明年立法工作立足新發展階段，加強「重點領域、新興領域、涉外領域」立法。

澎湃新聞報道，岳仲明提到，《數據安全法》、《個人信息保護法》、《海警法》、《海南自由貿易港法》等，明年會安排常委會會議繼續審議，爭取早日推行。

法工委：明年立法困難繁重

岳仲明稱，明年全國人大立法任務困難繁重，要加強新技術、新領域涉及的法律問題、國際法和涉外法律、區域協調發展相關立法、相關領域法典化編纂等研究工作。

國家市場監管總局剛於上周一（14日）依據《反壟斷法》，對阿里巴巴投資等3家企業未依法申報違法實施集中案作罰款50萬元人民幣（約60萬港元）的行政處罰，引發關注。

內地現行《反壟斷法》是在2007年8月30日通過，翌年8月起施行。國家市場監督管理總局今年1月公布《〈反壟斷法〉修訂草案（公開徵求意見稿）》，為實施12年來首次大修，其中新增互聯網經營者市場支配地位認定的相關規定。中國人民大學商法研究所所長劉俊海曾對《每日經濟新聞》表示，現實中確實存在部分互聯網超級大平台利用壟斷優勢打壓中小競爭同行的情况，並可能由此嚴重侵害消費者的選擇權、公平交易權、安全保障權和隱私權，認為草案中寫入對互聯網相關問題的原則規定，是明顯的進步。

官媒：互聯網絕非法外之地

上周剛結束的中央經濟工作會議，也提出要「強化反壟斷」和「防止資本無序擴張」。同時，要求完善平台企業壟斷認定、數據蒐集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。新華社引述中國貿促會研究院副院長趙萍稱，隨着中央全面依法治國理念的深化推進，法律工作也必定延伸至互聯網領域，「互聯網絕非法外之地」。趙萍表示，互聯網領域滲透到生活的方方面面，進入相對成熟階段，相關產業規模巨大、巨頭多、跨國企業多，因此反壟斷才被提上議程。

政協：「強監管」時代到來

《人民政協報》昨日引述多名全國政協委員的解讀分析，指出中央近期接連出台政策及多次表態顯示反壟斷「強監管」時代已經到來。全國政協委員談劍鋒認為，過去十幾年，互聯網經濟、互聯網平台在資本的推動下快速成長。一些超級平台通過雄厚資金實力併購各相關行業中的企業，這一過程會濫用市場支配地位，限制和排除競爭，尤其對未進入其系統的中小經營者產生較大不利影響，大大限制市場的活躍性、多樣性，更限制了長期創新性發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676