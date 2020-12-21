有廠被要求開1日停4日 商戶屢遭催單 義烏限電 工廠搶購發電機

「義烏之心」電梯全停 商舖提早收

綜合紅星新聞與《南方周末》等內地媒體報道，義烏市中心一家名為義烏之心的大商場，近日6層扶手電梯全部暫停，只開放樓梯。商場內一家商舖的負責人稱，「關店的時間從原來晚上十點半，提前到了九點半」。一家義烏市政府附近的高級酒店在本月12日亦接獲通知，要求酒店降低兩成用電量。有當地小商品生產加工廠東稱，生產線被要求「開三（日）停一（日）」。另有服飾廠東訴苦稱，工廠被要求開一天停四天，「生產線全部斷線了，沒辦法，工人頂不住，還不如提前回家過年」。

義烏經濟開發區一園區工作人員稱，義烏市根據規模和類型的不同，將企業分為A、B、C、D四類。A類是大型企業，幾乎不受限電影響，B、C類企業停電時間逐步拉長，D類企業則生產全停。義烏市政府服務熱線表示，相關措施會持續到年底。

官方稱不缺電 限制為雙控減煤

義烏並不缺電，官方於《節能減排通知書》解釋限電的初衷，稱是為響應義烏市政府「雙控」以及「減煤」的節能工作。能源「雙控」是指控制能源消費強度和消費總量，「減煤」是指削減煤炭消費總量。

國家發改委能源研究所原所長周大地表示，制定「雙控」目標，是依據國內生產總值（GDP）碳排放強度，同時，對能源消費總量也有一定限制。他說，「十三五」期間，有區域為經濟增長，爭相推出高能耗產業，忽視「雙控」目標任務。中國人民大學國際能源戰略研究中心主任許勤華表示，這也與近期多個省份氣溫驟降，加之南方地區多以電供暖，使「電網一下供不上」。

受新冠疫情影響，國外企業仍普遍處於關停狀態。由於聖誕節及元旦臨近，使擁有全球最大小商品批發市場的義烏接獲了大量化纖、紡織、印染等高耗能商品製造訂單。限電事件經網絡傳播後，有店家頻繁接獲客戶催單的電話，要求優先保障出貨。這使得相關的工廠紛紛以發電機應對。

「前天到現在，我們公司已經賣出了13台小型柴油發電機。」 江蘇一家發電機生產商表示最近接獲很多義烏客戶電話。金華發電機租賃企業負責人則稱，過往租金大約6000元人民幣的100千瓦發電機如今需要8000元，現已租出50多台給義烏和周邊的工廠。