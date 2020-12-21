遼寧艦闖台海 台國防部嚴防

《聯合報》報道，台灣國防部對此不評論，發言人史順文強調台海區域情勢及大陸軍事動態，台軍運用聯合情監偵作為，都有充分掌握。

由於天氣因素，北方海域開始結冰，解放軍航空母艦「遼寧號」、「山東號」動態備受矚目。台灣傳媒稱，遼寧號與護衛艦群此番南下，料將前往海南島附近，並順勢做航海訓練。這是遼寧艦今年第二度行經台海，上次是今年4月，遼寧號航空母艦與4艘作戰艦、1艘補給艦航經宮古海峽，並航向台灣東部外海。

台空軍勤務增 3縣市取消元旦戰機活動

另據中央社，由於解放軍軍機頻頻進入台灣空域，增加台方空軍勤務負擔；花蓮、屏東、新竹等縣市政府已取消明年元旦迎曙光活動有關「戰機衝場」（即戰機在活動現場上空進行飛行表演）部分。台空軍前日（19日）說明，有鑑於解放軍軍機頻頻擾台，為維護領空安全，空軍將專注於戰訓、戰備本務，因此婉拒各縣市邀請。

此前，花蓮縣近7年舉行元旦「F-16迎曙光」，新竹市近3年舉辦的元旦升旗也有戰機衝場，屏東縣今年也首度與台國防部合作，以5架IDF（經國號）戰鬥機排成「大雁隊型」凌空飛越墾丁龍磐草原。不過，台灣軍方近日已通知3縣市取消明年元旦的戰機衝場活動。