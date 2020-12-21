金融領域反貪腐 83人被查

數官員退休後被查

澎湃新聞報道，今年年初召開的十九屆中央紀委四次全會明確提出，要堅決查處各種風險背後的腐敗問題，深化金融領域反腐敗工作。2020年，金融反腐呈現高度密集態勢，被查的83人中，59人來自銀行業金融機構，其中中小銀行有23人、國有大行有13人、省一級聯社有10人、股份行有9人、政策性銀行有4人；15人來自監管機構；剩下的被查的9人中，分別來自金融控股集團、評級機構、信託公司、金融資產管理公司、投資公司。

在被查官員中，包括農行陝西分行原副行長韓楨等4人是退休後被查。韓被查時已退休6年。

中小銀行主要服務地方經濟發展，具有明顯的區域性特徵。從地域來看，今年安徽省落馬的中小銀行高管數量最多，有9名。此外，陝西省、山東省、湖南省、河南省各有2名中小銀行高管落馬，四川省、遼寧省、江蘇省、湖北省、黑龍江省、河北省各1名。

據中紀委國家監委網站信息，從金融領域查處的腐敗問題情况看，有的嚴重違背黨中央關於金融服務實體經濟的決策部署，有的利用審批職權為他人謀取不當利益，還有的違背中央金融工作方針政策盲目擴張、無序經營。