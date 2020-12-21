戴相龍倡貪官財產劃入養老儲備

微信公眾號「界面新聞」消息，戴相龍表示現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，「我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的。」

依據內地現有法律規定，對貪官涉案財產一律進行坐收追繳和沒收，追繳和沒收後的財產一律上繳入國庫。

戴：土地出讓金也可作為養老金

此外，戴相龍認為，土地出讓金也可以作為養老儲備資金。他說，「這個事情我的看法是搞晚了，但是現在也不晚，大中城市特別是中等城市還在擴大建設，國有土地是國家的，出讓金一部分劃作社會保障資金、養老儲備資金，我認為也是合理的。」

近年來隨着中國老齡化趨勢加重，養老金的可持續力受到威脅。2019年，全國社會保險基金收支結餘約5855億元（人民幣，下同），剔除財政補貼後的實際盈餘則連續第七年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5到10年，中國預計會出現8萬億到10萬億元的養老金缺口。

連續7年見紅 社保惹「爆煲」質疑

雖然養老金儲備存在壓力，但戴相龍認為，從養老金三大支柱來看，中國有能力保持養老金收支長期地、持續地平衡。所謂養老金三大支柱，是指包括政府主導並管理的基本養老保險、企業自主發展的企業年金和職業年金，以及個人儲蓄性養老保險和商業養老保險在內的個人養老金。隨着內地進入老齡化，社保壓力逐年加劇，但社保基金被挪用時有發生，2006年，上海官方曾挪用32億社保基金。