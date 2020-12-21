戴相龍倡貪官財產劃入養老儲備

【明報專訊】針對內地日益嚴峻的養老金支付壓力，前中國人民銀行行長、前全國社保基金理事會理事長戴相龍上周六（19日）在中國社科院舉辦的養老金論壇上建議，將一定比例的土地出讓金以及被沒收的貪官財產劃入全國社會保險基金，來充實養老金儲備。
微信公眾號「界面新聞」消息，戴相龍表示現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，「我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的。」
依據內地現有法律規定，對貪官涉案財產一律進行坐收追繳和沒收，追繳和沒收後的財產一律上繳入國庫。
戴：土地出讓金也可作為養老金
此外，戴相龍認為，土地出讓金也可以作為養老儲備資金。他說，「這個事情我的看法是搞晚了，但是現在也不晚，大中城市特別是中等城市還在擴大建設，國有土地是國家的，出讓金一部分劃作社會保障資金、養老儲備資金，我認為也是合理的。」
近年來隨着中國老齡化趨勢加重，養老金的可持續力受到威脅。2019年，全國社會保險基金收支結餘約5855億元（人民幣，下同），剔除財政補貼後的實際盈餘則連續第七年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5到10年，中國預計會出現8萬億到10萬億元的養老金缺口。
連續7年見紅 社保惹「爆煲」質疑
雖然養老金儲備存在壓力，但戴相龍認為，從養老金三大支柱來看，中國有能力保持養老金收支長期地、持續地平衡。所謂養老金三大支柱，是指包括政府主導並管理的基本養老保險、企業自主發展的企業年金和職業年金，以及個人儲蓄性養老保險和商業養老保險在內的個人養老金。隨着內地進入老齡化，社保壓力逐年加劇，但社保基金被挪用時有發生，2006年，上海官方曾挪用32億社保基金。