規管網上金融 百度騰訊產品下架 原財政部長：防範系統風險

《北京日報》報道，京東昨天通報，因監管部門對於互聯網存款業務的關注，京東金融App（手機應用程式）已停止新增或向新用戶銷售互聯網存款產品，相關產品僅對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。京東表示將密切關注相關監管政策，認真落實。

存款產品於多個App陸續下架

百度「度小滿」稱，會嚴格遵守相關政策規定及監管要求，擁抱監管，堅持合規經營，未來將根據監管要求不斷改善業務。

《南方都市報》報道稱，上周五（18日）下午，百度「度小滿」App「銀行精選」列表上，已顯示無互聯網存款產品在售。騰訊理財通的「穩健理財」頁面前天也已撤下「銀行產品」選項。此外，攜程金融App的理財頻道也顯示服務升級，並於當天晚間全數下架多款存款產品。

互聯網存款是指銀行通過第三方互聯網金融平台銷售存款產品，產品和服務由銀行提供，平台提供存款產品展示和購買鏈接。路透社引述國有大行個金部門人士稱，這種產品主要問題包括涉及跨地區吸收存款，突破銀保監會原本針對中小銀行的地域限制，以及當攬儲利率太高，容易資產和負債方發生中長期利率低於中短期利率的利率倒掛現象，埋下風險。

人行孫天琦：金融平台猶如「無牌駕駛」

在人民銀行金融穩定局長孫天琦上周二（15日）批評互聯網金融平台銷售第三方銀行存款產品，猶如「無照駕駛」（即無牌駕駛）的非法金融活動後，螞蟻集團上周五（18日）在支付寶平台停止銷售全數互聯網存款產品。在此之前，螞蟻集團實際控制人馬雲等集團高管上月2日被央行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局監管約談，翌日螞蟻滬、港上市均被暫緩。

樓繼偉昨在深圳舉行的中國財富管理50人論壇年會稱，「最近對某數據金融平台約談和暫停上市，實際上是防範系統風險於事前、事中，這是核心點，如果系統風險已經爆發，政府不得不救，則納稅人恐會損失。」

樓繼偉：防止贏者通吃 大而不能倒

樓繼偉表示，如果單一數據金融平台佔有的市場份額過大，可能會導致大量的信貸壞帳，以某平台為例，其與多家銀行合作形成數萬億貸款。樓繼偉認為可以限制與單一平台合作的銀行數量，讓多家平台按同樣的條件從事類似業務，並需要在效率和風險之間作平衡，防止贏者通吃、大而不能倒。

曹宇發言也提到，金融創新必須在審慎監管前提下進行，將是否有利於支持實體經濟、是否有利於防範金融風險、是否有利於保護投資者合法權益作為衡量標準。

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