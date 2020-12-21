規管網上金融 百度騰訊產品下架 原財政部長：防範系統風險

【明報專訊】繼螞蟻集團之後，連日來京東、百度和騰訊等內地互聯網企業紛紛下架旗下互聯網存款產品，並表示將落實當局監管政策。昨日（20日），財政部原部長樓繼偉在內地一智庫年會上不點名評論暫停螞蟻集團上市一事，稱是為防範系統風險；中國銀保監會副主席曹宇亦在同一場合稱，金融創新必須在審慎監管前提下進行。
《北京日報》報道，京東昨天通報，因監管部門對於互聯網存款業務的關注，京東金融App（手機應用程式）已停止新增或向新用戶銷售互聯網存款產品，相關產品僅對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。京東表示將密切關注相關監管政策，認真落實。
存款產品於多個App陸續下架
百度「度小滿」稱，會嚴格遵守相關政策規定及監管要求，擁抱監管，堅持合規經營，未來將根據監管要求不斷改善業務。
《南方都市報》報道稱，上周五（18日）下午，百度「度小滿」App「銀行精選」列表上，已顯示無互聯網存款產品在售。騰訊理財通的「穩健理財」頁面前天也已撤下「銀行產品」選項。此外，攜程金融App的理財頻道也顯示服務升級，並於當天晚間全數下架多款存款產品。
互聯網存款是指銀行通過第三方互聯網金融平台銷售存款產品，產品和服務由銀行提供，平台提供存款產品展示和購買鏈接。路透社引述國有大行個金部門人士稱，這種產品主要問題包括涉及跨地區吸收存款，突破銀保監會原本針對中小銀行的地域限制，以及當攬儲利率太高，容易資產和負債方發生中長期利率低於中短期利率的利率倒掛現象，埋下風險。
人行孫天琦：金融平台猶如「無牌駕駛」
在人民銀行金融穩定局長孫天琦上周二（15日）批評互聯網金融平台銷售第三方銀行存款產品，猶如「無照駕駛」（即無牌駕駛）的非法金融活動後，螞蟻集團上周五（18日）在支付寶平台停止銷售全數互聯網存款產品。在此之前，螞蟻集團實際控制人馬雲等集團高管上月2日被央行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局監管約談，翌日螞蟻滬、港上市均被暫緩。
樓繼偉昨在深圳舉行的中國財富管理50人論壇年會稱，「最近對某數據金融平台約談和暫停上市，實際上是防範系統風險於事前、事中，這是核心點，如果系統風險已經爆發，政府不得不救，則納稅人恐會損失。」
樓繼偉：防止贏者通吃 大而不能倒
樓繼偉表示，如果單一數據金融平台佔有的市場份額過大，可能會導致大量的信貸壞帳，以某平台為例，其與多家銀行合作形成數萬億貸款。樓繼偉認為可以限制與單一平台合作的銀行數量，讓多家平台按同樣的條件從事類似業務，並需要在效率和風險之間作平衡，防止贏者通吃、大而不能倒。
曹宇發言也提到，金融創新必須在審慎監管前提下進行，將是否有利於支持實體經濟、是否有利於防範金融風險、是否有利於保護投資者合法權益作為衡量標準。
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