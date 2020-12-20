衛健委：重點人群冬春先打疫苗 包括冷鏈邊檢人員醫護 目標建群體免疫保護鏈

曾益新指出，「重點人群」包括冷鏈物流、海關邊檢、醫療機構、農貿海鮮市場、公共交通等行業的工作人員。曾益新稱，這是內地新冠疫苗接種分步走的第一步。疫苗正式上市、生產供應保證能力逐步提升之後，會對長者、有基礎疾病的高危人群以及後續的普通人群全面展開接種工作，「我們的目標是力爭通過主動免疫建立群體免疫保護鏈」。國家衛健委疾控局負責人崔鋼其後補充道，「重點人群」還有前往中高風險國家或地區工作或學習的人員。

保護期逾半年 具體年期需研究

至於疫苗保護期，曾益新說，新冠病毒發現的時間還不到一年，現在確定疫苗免疫期限還為時過早，需持續跟蹤研究。他稱，從2月開始的猴子實驗，在近9個月後仍有保護作用；3月啟動的一、二期臨牀試驗，志願者至今還有抗體；對康復感染者的追蹤顯示，有病人出院後10個月依然有抗體存在。曾益新表示，這證明疫苗保護期達到半年以上「基本上沒有太多的疑問」，但能否終身免疫或至少保護5至10年，還未有定論。

曾益新還提到，流感疫苗每年要接種一次是因流感病毒每年變異，目前比較樂觀估計，新冠疫苗每半年或每年接種一次的機率不大。他強調，當前群體免疫尚未建立，疫苗的保護率亦非百分之百，民衆接種後仍要戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

美媒：2月5000萬人接種 4月上市

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國計劃在明年2月農曆新年前，為5000萬人接種國藥集團和科興生物的兩款疫苗。在上周的一個電話會議中，內地衛生官員討論了在明年1月15日和2月5日前分兩批進行疫苗接種的事項。一名看到這次會議書面紀要的知情人士指出，中國政府計劃在明年4月份把上述疫苗正式推向市場。上周五有人就此事提問，外交部發言人汪文斌建議向有關主管部門詢問。

（綜合報道）

（抗疫新階段）