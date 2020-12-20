駐京周記：直播帶假貨打擊「中國製造」

售假網紅明星不勝枚舉

近期深陷直播帶貨醜聞的網紅或明星，不勝枚舉。繼快手一哥的「辛巴」涉嫌銷售假燕窩，錘子手機創始人羅永浩也承認直播間所售某品牌羊毛衫為假貨，承諾退一賠三。還有被作為人才引進，且才被增補為上海青聯委員的李佳琪，也被指虛假宣傳大閘蟹和洗髮水，被官方罰款後，再被投訴涉虛假宣傳美容儀。還有藝人謝孟偉，涉嫌直播銷售李鬼「茅台」與「五糧液」。

直播行業還曾被爆有人購買水軍與主播互動造勢，甚至刷單搶貨。內地著名歌手楊坤在前不久深陷相關醜聞。今年9月浙江台州公安還抓獲一名網上售賣假減肥藥的21歲女網紅，其上億元銷售紀錄令人咋舌。

大張旗鼓售假且屢教不改固然令人不齒，但應該正視的是，在疫情肆虐的當下，直播帶貨成為促進「內循環」的其中一個手段。但由於缺乏質量監管等，加上一些售假者為避免貨物在實體店陳列被查封，更熱中在直播平台上銷售。平台高額抽佣，一拍即合，樂得睜一隻眼閉一隻眼躺着數錢。

監管機制需盡快引入

這種大規模造假宣假售假的行為，若藉助網絡直播的影響擴散到國外，對「物美價廉」的中國製造將是毁滅打擊。到時損失的，將不僅僅是普通網民的利益，還可能是整個國家數代人的堅持。因此，若想整個行業健康發展，如何在新的形勢下，盡快引入監管機制，推動一些大案進入司法程序，劃分平台、主播、背後公司等多方面的責任，是當局需要注重的議題。

明報記者 鄭海龍