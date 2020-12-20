與美亞洲協會開視像會 王毅：試圖改造顛覆中國 是不可能完成任務

稱中美至少3領域有廣泛合作空間

外交部官網消息，王毅在這篇題為《校正航向 排除干擾 實現中美關係健康穩定發展》的致辭中指出，中國始終希望與美國朝着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係，並為此付出真誠努力。「但遺憾的是，當我們打開電視、報紙包括新媒體，看到的、聽到的幾乎都是美國政府高官在攻擊指摘中國，而且沒有任何真憑實據，只是一種不負責任的『有罪推定』和情緒化的宣泄。」

王毅表示，拜登當選總統提出的四大執政優先事項中，中美至少在抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化三大領域擁有廣泛合作空間；當前最緊迫的任務是共同應對新冠肺炎疫情，中方願視美方的需要繼續提供力所能及的支持。

王毅強調，台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題都完完全全是中國的內部事務，都事關中方核心利益，批評一些「反華政客」針對新疆、西藏事務炮製太多假消息，而美國的行政部門和國會居然以此為由，對中國的企業和個人實施制裁和長臂管轄，希望美國在涉及國家主權和領土完整的問題上，要恪守不干涉內政的國際準則。

他又稱，40多年前，中美領導人實現「跨越太平洋的握手」，最根本的一條就是雙方意識到應當相互尊重、求同存異；中美相互打交道並不是為了要把對方改造成自己，更不是為了要把對方打倒，而是為了尋求並擴大共同利益。「如果美國的執政者試圖把對華政策定位在改造甚至顛覆中國，那不僅是不可能完成的任務，而且會撞上南牆。」

稱中美在亞太可擁共同「朋友圈」

在亞太事務方面，王毅表示，中方尊重美方在該地區的傳統影響和現實利益，願同美方和平相處，並開展合作，發揮各自優勢，共同維護亞太地區的和平與穩定。中美在亞太地區不是對抗關係，美方在亞太地區有盟友，中國在亞太地區也有伙伴，「完全可以擁有共同的朋友圈」。他又稱，中國政府就海上問題同美方溝通對話的大門隨時敞開。