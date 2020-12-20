此前管外資併購 新法被視反制美國

此前，中國主要通過外資准入管理及反壟斷審查來管理外資併購。2009年，美國可口可樂圖收購中國匯源果汁，但未能通過反壟斷審查。當年商務部國際貿易經濟合作研究院研究員王志樂曾撰文稱，設立審查制度可防止混淆企業利益博弈與國家安全的關係，指出當年徐工、蘇泊爾、匯源果汁、達能等22個外資併購案，「沒有一個真正影響了國家安全」，這也使相關企業失去一次「在自己身邊學習跨國併購的良好機會」。

官媒：為更高水平開放護航

新華社稱，對影響或可能影響國安的外商投資安全審查，是國際通行做法。今年起施行的《外商投資法》在法律層面正式確立准入前國民待遇加負面清單管理制度，建立外商投資信息報告制度，同時規定國家建立外商投資安全審查制度，對影響或可能影響國安的外商投資安全審查。

報道稱，《辦法》以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據，借鑑主要國家審查制度成果，對外商投資安全審查制度作出較為全面系統的規定，以在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險，為更高水平對外開放保駕護航。

明報記者