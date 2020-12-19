大陸航企發布兩岸旅客新規：檢測報告寫「武漢肺炎」視無效

南航台灣版網站周四刊登「關於搭乘兩岸往返航班的旅客需憑核酸檢驗陰性證明搭機的溫馨提醒」，稱為配合相關部門政策，即日起「正式對兩岸航線實施『新冠肺炎核酸檢測陰性證明查驗』」，具體內容共5項，第一至四項為既有做法，第五項則提到「世界衛生組織已發佈對於『新冠肺炎（COVID-19）』之正名，請旅客注意醫療機構所提供之核酸檢測證明書中，使用標準名稱避免誤用其他名稱，如非正確名稱將遭拒絕入境」。大陸的南航官網昨日未見相關內容。

包括南航國航 華航長榮跟隨

世衛今年2月將新冠肺炎正式命名為「COVID-19」，不過台灣官方或中央社仍不時以「武漢肺炎」稱呼。

據中央社報道，中國國際航空及深圳航空也透過台灣分公司，以「國航/深航業務通告」名義、聯名發布公告「關於核酸報告禁止有『武漢肺炎字樣』的提醒」，周四傍晚發送各旅社，其後在台商微信圈流傳。

通告指出，「關於搭乘兩岸航線航班旅客須提交72小時內2019新冠病毒核酸檢測陰性報告的事宜，提醒旅客，相關檢測專案是針對2019新型冠狀病毒，如果檢測報告上出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，會直接影響旅客行程及通關事宜」。報道引述一名廣東台商昨天表示，有台灣旅行業者已向南航及國航的台灣分公司查證，均確認有上述通知。

台灣的航空公司隨後亦發出類似公告。《聯合報》報道，中華航空昨發公告稱，核酸檢測報告之病名應用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境。長榮航空亦在官網稱，為免大陸官方單位對病名認知差異，旅客入境受阻，建議檢測報告以英文版為佳；若用中文版，建議採用世衛公告的「2019冠狀病毒」或「COVID-19」。

台商稱報告少用「武肺」

指措施「宣示意味較濃」

有台商表示，絕大部分台灣醫療院所出具的核酸檢測報告，紙本上註明的是「2019冠狀病毒疾病」及「COVID-19」字樣，很少聽說註有「武漢肺炎」字樣。大陸突然推出今次措施，感覺「宣示意味比較濃厚」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）