北京聞風：帶路擴朋友圈 區域合作加速 ／文：鍾鳴九

近日，中方與非洲聯盟簽署《中華人民共和國政府與非洲聯盟關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》。這是中國和區域國際組織簽署的第一個共建「一帶一路」規劃類合作文件，圍繞政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通等領域，標明合作內容和重點合作項目，並提出時間表、路線圖。

中非簽署這合作文件將推動共建「一帶一路」倡議同非盟《2063年議程》對接，促進雙方優勢互補。

北京消息人士表示，這既表明在新冠疫情影響下各方共建「一帶一路」的步伐並未停止，顯示「一帶一路」的活力；也說明中非間進一步合作，尤其在當前疫情下還增加了新的合作點，未來合作會更全面。

據悉，中方將與非盟委員會建立共建「一帶一路」合作工作協調機制，推動《合作規劃》落地。中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英分析，未來中非在基礎設施建設、產業合作、人文交流領域的合作會加快。

兌現RCEP承諾加速改革開放

據國家發改委介紹，目前中國已與138個國家、31個國際組織簽署202份共建「一帶一路」合作文件。

在「一帶一路」框架之外，中國區域合作進程也在加速。RCEP簽署後，總理李克強本月1日主持召開國務院常務會議，部署加快做好RCEP協定生效實施有關工作，會議列出「任務清單」。發改委透露，發改委將積極參與推動RCEP生效實施。

陳鳳英表示，RCEP對所有成員國家都有約束力，國內政策與國際政策對接必須加快。她表示，兌現承諾的過程亦是中國加速改革開放的進程。

落實RCEP對中日韓自貿協定、中歐自貿協定的談判將起催化作用。RCEP使中日之間第一次有了自貿協定安排。中韓兩國則致力盡早達成中韓自貿協定第二階段協議，爭取早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》（2021-2025）。這些安排均有助中日韓自貿協定談判達成更多共識。

經貿仍為壓艙石 需觀察美新政府

中歐雙方亦於近日舉行新一輪投資協定談判。此前中歐已簽署《中歐地理標誌協定》，消息人士認為，年底或春節前達成中歐雙邊投資協定值得期待。

陳鳳英分析，經貿關係依然是國家間關係的壓艙石。中美之間此前雖「互懟」（互相用語言反駁）嚴重，但中美之間的貿易和投資情况實際上還不錯，未來還要觀察美國新政府的態度以及兩國在經貿關係和區域合作上的動態。

文：鍾鳴九