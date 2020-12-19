中央經濟會議：保持經濟恢復支持力度 政策不急轉彎

中央經濟工作會議周三（16日）至周五在北京舉行。國家主席習近平、國務院總理李克強、中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。新華社報道，會議就明年經濟工作提出8項任務（見表），包括擴大內需，形成強大國內市場；大力發展數字經濟，加強新型基礎設施投資，同時也要統籌產業佈局，避免新興產業重複建設。會議提出，擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富裕。

會議指出，明年「要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效」。會議表示，既要增強國家重大戰略任務財力保障，又要化解地方政府隱性債務風險工作，強調黨政機關要堅持過緊日子。

學者：消宏觀政策過早退出憂慮

會議亦提出要強化反壟斷和防止資本無序擴張，要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範，又強調金融創新必須以審慎監管為前提。金融及開放方面，會議提到要放寬市場准入，促進公平競爭；健全金融機構治理，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債行為。針對「安居」問題，會議提出要高度重視保障性租賃住房建設，盡快完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利，規範發展長租房市場。

《新京報》引述萬博新經濟研究院院長滕泰表示，此前很多機構擔心明年宏觀政策是否會因為名義GDP的高增長而過快過早地退出，會議定調政策不會急轉彎，「打消了大家的擔憂」。