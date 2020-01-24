粵「十四五」伙港澳推國際創科中心 罕見提及「應對」反修例運動 「共識度高」領域謀突破

建議稿在總結2016年至今年「十三五」時期廣東的成就時，提到「有力有序有效應對新冠肺炎疫情、中美經貿摩擦、香港『修例風波』等嚴重衝擊」，是內地當局罕有地言及「應對」本港反修例運動。廣東2035年遠景目標包括，「攜手港澳建成具有全球影響力的國際科技創新中心」，以及「形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭優勢全面確立」等。

推灣區金融互聯互通

在金融方面，廣東省委表示，要優化金融空間佈局，推進大灣區金融市場互聯互通，攜手港澳共建國際金融樞紐，大力發展多層次資本市場，以深圳證券交易所和廣州期貨交易所為核心，推進資本、期貨等要素市場建設，提升上市公司質量，提高直接融資比重。

建議稿提出「以高水平軟硬聯通加快大灣區世界級城市群建設」，內容包括大力實施「灣區通」工程，提升市場一體化水平；優先在食品藥品安全、環保、通訊、交通、通關、工程建設等三地共識度高的領域實現突破；探索更多「一事三地」、「一策三地」、「一規三地」改革創新舉措，推進與港澳在市場准入、標準認定、產權保護等方面接軌，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動；實施基礎設施互聯互通專項規劃，高水平打造「軌道上的大灣區」，協同港澳增強世界級機場群和港口群國際影響力，提升現代航運服務水平；攜手港澳構建結構科學、集約高效的大灣區發展格局，完善城市群和城鎮發展體系，更融入全球市場體系，增強全球資源配置能力。

廣東還稱，將「以強化區域協同創新打造國際科技創新中心」，深化與港澳科技創新交流合作，建構開放型融合發展的區域協同創新共同體，打造全球科技創新高地和新興產業重要策源地。廣東亦提及要探索促進創新要素跨境流動和區域融通的政策舉措，深化粵港澳創業孵化、科技金融、成果轉化等領域合作，提高廣深港、廣珠澳科技創新走廊建設水平。

強化橫琴等先導作用 拓協同空間

此外，「以共建重大發展平台拓展粵港澳協同發展空間」，強化深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴先導作用，探索粵港澳深度合作、協同發展新模式，為港澳經濟發展提供新動能、創造新空間。建議稿還提及，全力推進大灣區文化產業圈建設，建設大灣區世界級旅遊目的地，將港珠澳大橋打造成為世界級地標景點景區及建設粵港澳國際教育示範區。

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