兩岸合作學術文庫 被揭刪港抗爭運動著作

何明修在facebook指出，華藝與「台灣學術文獻數據庫」源自同一資料庫，但用他的名字搜尋，前者有57篇論文，後者僅得23篇。何明修稱，華藝的57篇並非全與自己有關，但比對後發現，從「台灣學術文獻數據庫」中「消失的都是一些被認為敏感的文章」，包括「提到香港抗爭，或將台灣當成國家」等內容，例如2017年發表的<第三勢力與傘兵：比較台港佔領運動後的選舉參與>等。

何明修對中央社稱，事件令他聯想到2017年英國劍橋大學出版社（CUP）應中國國家新聞出版廣電總局要求，在CUP的中國網站抽走逾300篇《中國季刊》（The China Quarterly）的文章和書評，內容涉及六四事件、文化大革命、西藏、新疆、港台等的議題。何明修認為，學界應該聯合起來，不要授權給華藝。

華藝：做生意不喜歡牽涉政治

華藝數位公司副總經理楊長春回應稱，台方把所有文獻資料庫都提供給中國，「你感覺是審查，但對方的感覺是選擇要賣的東西」，強調「我們做生意不喜歡牽涉政治」，對於買家選擇需要的內容「也只能尊重」。