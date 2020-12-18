世衛專家團下月赴華調查疫源

世衛證實正與中國商訪問地點

路透社引述一名專家團成員和西方外交官披露，一個由12至15名國際專家組成的團隊準備前往武漢調查證據，包括中國研究人員蒐集的人體和動物樣本，並在中國方面的初步研究基礎上繼續調查。專家團中來自丹麥的成員費舍爾(Thea Fischer)表示，他們將在「新年剛過」出發，執行為期6周的任務，包括在抵埗時接受兩周的隔離。她說：「根據職權範圍，第一階段的研究現在應該已經完成，我們應該會得出了一些結果。如果我們到中國的時候能夠獲得這些結果……那就太棒了。那麼我們就算已經開始第二階段研究了。」

將參加此次活動的世界動物衛生組織（OIE）專家漢密爾頓(Keith Hamilton)指出，在一隻馬蹄蝠身上發現了一種類似但不相同的病毒，這表明牠在感染人類之前首先傳播到了動物或中間宿主身上，「進行動物監測很困難，就像大海撈針一樣」。

WHO負責西太平洋緊急事務的奧羅烏庫雷(Babatunde Olowokure)周四（17日）在記者會上表示：「WHO繼續接洽中國，並就專家團隊及專家團前往的地方進行討論。」他還提到：「我們目前的理解是，中國歡迎國際專家團的訪問。」

華外交部：積極分享研究成果

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上回應稱，疫情發生以來，中方本着開放、透明、負責任態度，率先同世衛開展溯源合作。他說，世衛專家兩次來華考察，中方專家同世衛及國際專家組舉行多次視像交流，積極分享中國溯源成果和抗疫經驗，世衛也向中方提供了全球溯源研究進展，雙方合作正穩步推進。汪文斌指出，中方願繼續同世衛組織加強合作，推進全球溯源工作，為人類早日戰勝疫情作出中國貢獻。

（抗疫新階段）