浙湘「限電」停𨋢熄路燈 媒體：停澳煤進口所致

浙江辦公區 3℃以下始准供暖

運營受阻 企業：員工在家工作

界面新聞報道，「浙江在線」微信顯示，浙江省政府近日發布通知稱，從即日起至12月31日，各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下時方可開啟取暖設備。13日，浙江義烏市、金華市發出節能倡議，行政事業單位盡量少開或不開供暖設備，公共場所，在室外溫度超過5℃時，自覺關閉取暖設備。此外，還提議合理使用燈光照明、3樓以下停開升降機等。第一財經引述義烏一家電商企業負責人姜韋稱，從13日起，每天下午3時準時停電，運營受到影響。他們的供應商，以浙江企業為主。為減少限電對公司的影響，只能讓員工回家工作。有企業接到節約用電，減少開工時間的通知，每開工3天，要停工1天。有出口外貿企業負責人明言影響大，趕不到訂單。而義烏限電後，當地晚上路燈都關閉。

湖南限每日用電約5小時

湖南省發改委14日亦發布通知，稱有序用電時段為每日上午10時半至12時、下午4時半至晚上8時半。將優先保障居民生活、關鍵公共設施和重點企業用電。此前的8日，湖南長沙發出倡議，呼籲不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。

湖南長沙市多區出現拉閘限電，民眾正常生活受到影響，當地電梯停開，有人甚至要爬30多層的樓梯。全城戶外燈飾和景觀燈飾也都關了，當地著名景點岳麓山一片漆黑。湘潭市、岳陽市、株洲市、常德市政府部門亦提出相似倡議。此外，面臨限電風險的還有江西和陜西省，其中江西從15日起，每日早晚高峰段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。

發改委：工業生產增長低溫寒流所致

國家發改委昨晚回應稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。國家發改委已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

界面新聞引述長沙供電公司稱，「拉閘限電」是受燃煤減少等因素影響，亦與氣溫突降有關。而雲財經指出，限電、停電主因是中國11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用煤短缺。澳洲動力煤約佔中國進口量的57%，消費量的1.6%。如不再進口澳洲煤炭，就必須盡快調整好替代品，否則很可能會造成部分地區短期供應不足。

媒體：澳煤佔華進口量57%

中澳關係緊張，《環球時報》英文版周日（13日）援引發改委稱，中國將戰略性地減少高價煤炭的購買，採購價不應超過每噸640元人民幣，意味高價的澳洲煤炭將100%失去中國市場。澳媒統計數據也顯示，11月頭3周，澳洲煤炭對華出口暴跌96%。《紐約時報》昨稱，中國從今年8月開始逐步減少進口澳洲煤，現已正式禁止從澳洲進口煤炭。