萊特希澤：拜登應以關稅籌碼 續向華施壓

稱中國受疫情影響採購落後

萊特希澤是美中貿易戰的關鍵角色之一，即將卸任之際，他於周二（15日）罕有接受路透社專訪。被問到拜登應如何對待第一階段貿易協議時，萊特希澤稱：「我會就第一階段協議向他們（中國）施壓。」他還指出：「我認為在某些方面他們（中國）做的相當不錯，在另外一些方面則不是這樣。」

萊特希澤說，中國在採購進度方面遠遠落後，部分是受疫情影響。他表示：「我將使用爭端解決程序來解決特定問題。我肯定會保持關稅不變，我認為，如果你見到關稅取消，這表明我們沒有認真理解中國是戰略對手。」

美歐應合作 反華補貼商用飛機業

萊特希澤還提到，美國和歐洲應達成一致，在反對中國未來利用任何「有害」補貼來發展其商用飛機業方面進行合作。他說，正在努力解決華府與布魯塞爾之間16年來圍繞政府過去補貼飛機製造商的爭議，但對於當前世界貿易組織（WTO）的規定並不能防止歐盟或中國未來向該行業提供補貼表示沮喪。

此外，國際指數公司MSCI（明晟）駐巴黎的指數研究負責人利伯利希(Sebastien Lieblich)表示，投資者預計拜登政府不會迅速採取行動，改變禁止對一些中國公司進行新投資的規定。

拜登過渡團隊的一名發言人拒絕對利伯利希的言論發表評論。MSCI周二採取行動，將7家中資公司的股票從旗下部分指數中剔除，上月美國總統特朗普政府發布限制購買這些公司股票的行政令。