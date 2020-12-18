月壤分兩地存放 或作國禮

吳豔華指出，月球土壤除進行科學研究外，其餘部分樣品將入藏國家博物館進行科普教育，還會依據國際合作的公約和多邊、雙邊的合作協定，將發布月球樣品和資料管理辦法，與有關國家和世界的科學家共用，也有一部分會按照國際慣例或作為國禮相送。吳豔華稱，月壤珍貴，還要進行異地災備。因此除北京中科院國家天文台作為主要存儲地點以外，還將在毛澤東故鄉湖南韶山進行異地災備，以告慰毛提出「可上九天攬月」的夙願成功實現。

被問贈NASA月壤 航天局：取決美態度

中國探月的動力，始於1978年中美建交前，當時美方贈送中國一克月壤。中國將其中半克藏於北京天文館，剩下半克則窮盡其能進行研究，並發表了40篇論文。根據當時的研究，月壤主要元素為氧、矽、鐵、鈣、鋁。

嫦娥五號採月壤歸來，NASA亦非常關注，並暗示希望得到樣本。對此，吳豔華回應，中國政府願意與各國志同道合的機構和科學家共用月球樣品，包括有關探測資料。但2011年美國國會通過「沃爾夫條款」，限制NASA、國務院科學委員會等官方機構與中國合作，故「是否會與NASA共享成果，需視美國政府態度」。