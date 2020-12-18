繞月23天 嫦五攜月壤平安着陸 完成三步走規劃 習發賀電

返回艙空運至北京開艙

綜合內地媒體報道，嫦娥五號昨日凌晨1時59分着陸時，當時的氣溫為零下20℃，而首先迎接「嫦娥」的，並不是地面回收人員，而是一隻動物，中科院專家稱很可能是沙狐。隨後，地面人員趕到，對返回艙進行必要的地面處理工作。接着，返回艙將空運至北京開艙及取出搭載物及從月球帶回的約兩公斤月壤樣本，國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣本，中國地外天體樣品儲存、分析和研究相關工作也將隨之啟動。

習近平昨日向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務團隊發賀信，稱嫦娥五號任務作為中國複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，首次實現中國地外天體採樣返回，這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌着中國航天向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。

在為期23天的太空任務中，嫦娥五號成功闖過地月轉移，近月制動，環月飛行，月面着陸，自動採樣，月面起飛，月軌交匯對接，再入返回等多個難關。中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華昨表示，嫦娥五號本次完成了一次對接、6次分離，兩種方式採樣、5次樣品轉移，經歷了11個重大階段和關鍵步驟，創造了5項「中國首次」，為中國探月「繞、落、回」三步走規劃畫上了圓滿句號。

理大教授設計採樣裝置 首遙控全自動

值得一提的是，嫦娥五號採集月壤的裝置就是由香港理工大學容啟亮團隊設計的。容啟亮昨在傳媒對談會形容，用「表取採樣執行裝置」採集月球土壤過程順利，亦是首次以遙控全自動採樣。其間他一直擔心裝置在月表採樣困難，其中第三次採樣時取樣太多，幸好裝置移除一些多餘樣本並成功關蓋，完成任務。

容啟亮又提及去年理大捲入社會事件，稱自己「晚晚唔瞓覺就係睇住有無搞到實驗室」，猶幸其研發過程「低調」，無人知道實驗室地點，否則實驗室可能會被破壞。他說︰「承擔國家咁重要任務，第一件事就拆你實驗室先啦。」表示「真係好僥倖」。

稱因疫情無赴內地 冀獲月壤研究

容啟亮透露，本來要親到內地的測控中心，36小時全程觀察運作過程，但因新冠疫情關係，他只能在本港實驗室留意實時數據。他形容，每個步驟都可能出錯，自己每個環節都擔心，「分分秒秒都睇住」，亦要時刻留意裝置的溫度、電壓、前進位置等，若有差錯或等同任務失敗。

容啟亮續說，裝置會再應用未來升空的嫦娥六號，團隊會檢討經驗再改良裝置，冀保持競爭力，爭取日後參與更多太空研究，他亦希望獲取是次採集的月壤，探究月球奧秘。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676