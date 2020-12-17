俄芭蕾舞團赴台表演 4人隔離期滿後確診

其餘48團員倘有感染將取消巡演

中央社報道，台灣衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，52名舞團成員中，50人從莫斯科經土耳其赴台，1人從西班牙出發經法國、香港中轉，1人從日本到台，他們上月29日抵埗，皆持有登機前3天內核酸陰性報告，周日（13日）深夜檢疫期滿，翌日邀請單位安排自費採檢，2男2女前晚確診，年齡介乎20至60多歲，均無症狀，且檢疫地點為一人一室，無接觸者。

陳時中指出，個案的傳染機率低，但公開表演必須以最高規格採檢，其他團員的二次檢測須全數陰性，後續表演才可如期。台灣文化部政務次長蕭宗煌說，目前全球只有台灣能演出，因此該舞團先前未到其他國家表演。

主辦單位、聯合報系旗下「聯合數位文創」董事長李彥甫表示，假若其餘團員二次檢測全為陰性，舞團今日至下周日（20日）在台北、25日至27日在高雄的場次會照常舉行，昨晚延期的首演則會擇期安排，而如果今天照常演出，亦將取消簽名、送花等互動環節。

（抗疫新階段）