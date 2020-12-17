港女珠海確診 港輸入內地半月7宗

前兩次檢測陰性 入境後即隔離

中通社報道，最新在珠海確診的25歲姚姓女患者，本月5日自香港從港珠澳大橋珠海公路口岸入境內地，全程閉環轉運至珠海的集中隔離場所接受隔離醫學觀察。姚女分別於5日和6日在入境海關和隔離場所採樣檢測新冠病毒核酸，結果均呈陰性。她周一（14日）下午感覺不適，兼有低燒，當局即用負壓救護車送至珠海的中山大學附屬第五醫院接受進一步治療，同日在醫院採鼻咽拭子檢測新冠病毒核酸仍為陰性，但胸部電腦掃描（CT）顯示有炎症改變。前日中大五院再採鼻咽拭子檢測出陽性，珠海市疾控中心覆核亦呈陽性，目前診斷為普通型，病情穩定。經專業流行病學調查判定，姚女並無密切接觸者。

本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上表示，中心一直都有跟進每宗內地通報的香港輸入個案，部分個案可找到明顯的感染源頭，例如深圳日前的確診者為本港早前個案的緊密接觸者，如果發現有關感染源頭和病毒潛伏期的密切接觸者就會公布。

大連增4無症狀感染 均為冷鏈貨物搬運工

另外，新華社和中新社報道，遼寧大連市前日在對金普新區大連港毅都冷鏈公司人員的定期例行檢測中，發現4名無症狀感染者，均為港口的冷鏈貨物搬運工，當地已經啟動應急預案，成立工作專班，並就地立即封存冷鏈貨物，涉事產品都未流入市場。黑龍江綏芬河市前日也新增1名無症狀感染者，該名24歲的幼稚園女教師，是早前當地確診個案的密切接觸者。

機師中招 民航局：督促航企機場嚴防疫

四川航空1名國際貨運航班機師周一（14日）確診，此前曾赴一個300人婚宴。中國民航局航空安全辦公室主任熊杰昨在記者會上說，民航局第一時間成立專門調查組，組織行業專家，依據民航運行特點，迅速開展流行病學調查。熊杰強調，下一步民航局將進一步加大監督檢查力度，督促運輸航空公司、機場嚴格按「疫情防控技術指南」防疫要求，細化各項防控措施，加強人員管理，強化企業在疫情防控中的主體責任和個人的防護責任，堅決阻斷疫情通過航空途徑傳播。

（綜合報道）

（抗疫新階段）