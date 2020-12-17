嫦五攜月壤凌晨降內蒙 寒夜中回收

體積小 回收區達2萬平方公里

根據公開的時間，本次嫦娥五號返回器將於17日凌晨1時32分至2時07分之間，返回地面，地點為內蒙古四子王旗着陸場。《光明日報》報道，與載人飛船相比，嫦娥五號返回器的體積只有飛船返回艙約七分之一，着陸面積卻是載人飛船的16倍，面積近2萬平方公里。返回器着陸時，在嚴寒積雪條件下在夜間搜索，返回器目標體積小，以及採用半彈道跳躍式返回方式，控制難度大，導致回收區的範圍也特別大，將給搜索回收工作帶來很多困難。

據酒泉衛星發射中心研究員、嫦娥五號任務着陸場區指揮部成員兼技術組組長卞韓城表示，為確保直升機能夠在目標區域安全降落，地面搜救車輛能夠順利抵達，搜索回收分隊結合冰雪夜間環境勘察着陸區地形近30次。此外，着陸場系統已經開展3次夜間搜索回收專項訓練、一次積雪暗夜極寒條件搜索回收演練，一次大範圍着陸偏差和3次全系統綜合演練，搜索隊伍具備空地協同聯合搜救能力。

着陸場人員多次練回收

嫦娥五號探測器於11月24日凌晨在中國文昌航天發射場發射升空。經過2次軌道修正、2次近月制動和組合體分離，12月1日晚11時11分，嫦娥五號探測器成功着陸在月球預選着陸區，並傳回着陸影像圖。後續，嫦娥五號陸續開展月面自動採樣、月面起飛、月球軌道交會對接等工作。